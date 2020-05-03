HBO’nun yakında izleyicilerle buluşturacağı fantastik/korku dizisi Lovecraft Country’nin büyük beğeni toplayan ilk fragman yayınlandı. Dizi, 1950’lerin ABD’sinde korku ağırlıklı olacak şekilde pek çok konuya değinecek.

Game of Thrones, Westworld, Chernobyl gibi dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip HBO, yakında izleyiciyle buluşacak fantastik / korku dizisi Lovecraft Country’nin ilk fragmanını yayınladı. Ünlü yazar Matt Ruff’un aynı adlı kitabından uyarlanan dizi, 1950’li yılların ABD’sinde geçen ve korku yönü ağır basan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Siyahî karakterlerin etrafında şekillenen yeni HBO dizisi, dönem dizisi olmasıyla fantastik/korku türünün yanında ırkçılık konusuna da önem veriyor. Özellikle dizinin geçtiği dönemlerde ABD’de siyahîlere karşı çok büyük ırk ayrımı yapılıyordu. Lovecraft Country de dönemi doğru şekilde yansıtmak için sosyal yaşamı gerçekliğiyle izleyiciyle buluşturacak.

Jordan Peele ve Misha Green tarafından yapımcılığı üstlenilen dizide Jonathan Majors, Mikhael K. Williams, Courtney B. Vance gibi isimler yer alıyor.

Dizide canavarlar var

HBO, dizide bizleri sadece 1950’li yıllara götürmeyecek. Aynı zamanda canavarlarla da karşılaştıracak. Yine de dizinin alt metninde canavarların aslında insan olduğuna vurgu yapılacak. Irkçılık, ayrımcılık, polis şiddeti gibi pek çok konuya değinecek Lovecraft Country, çoğu insanın aslında canavardan farksız olduğunu gösteriyor.

Dizi ne zaman yayınlanacak

HBO’nun yeni fantastik / korku dizisi Lovecraft Country, Ağustos ayında izleyiciyle buluşacak. Koronavirüs nedeniyle bir erteleme alıp almayacağı şu an için bilinmiyor, ancak dizinin bölümlerinin hazır olduğu ve çıkışında bir sorun yaşanmayacağı düşünülüyor.