Bilgisayarınızın performansını direkt olarak etkileyen en önemli donanımlardan olan sabit disk gücünü ölçmek için kullanabileceğiniz HD Tune programı, aynı zamanda farklı harici belleklerin de performansını ölçebiliyor. Gelin HD Tune nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yakından inceleyelim.

Bilgisayarlar bir bütün şeklinde çalışır, bu nedenle her bir donanımın en yüksek performansı sunması son derece önemlidir. Ancak sabit disk, belki de bilgisayar performansını direkt olarak etkileyen en önemli donanımdır. HD Tune programı, bilgisayarınızın sabit disk performansını ölçüyor. HD Tune tarafından yapılan testin sonuçlarına göre yeni bir sabit disk edinmeyi bile düşünebilirsiniz.

HD Tune aynı zamanda hata ayıklaması da yapıyor. Yani bu program sayesinde hem performans testi yapabiliyor hem de hataları görebiliyorsunuz. HD Tune, sabit diskinizin yanı sıra harici bellekler üzerinde de bu testi yapıyor. Hangi bellekte ya da diskte sorun yaşıyor olursanız olun bu program ile test etmeniz mümkün. Gelin HD Tune nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla inceleyelim.

HD Tune nedir?

HD Tune; HDD, SSD sabit disklerinin, USB belleklerin ve diğer harici ve dahili tüm disk ve belleklerin performansını ölçerek hata ayıklaması yapabileceğiniz bir yazılımdır. Windows işletim sisteminde çalışır ve neredeyse tüm sürümlerle uyumludur. Kullanımı son derece kolaydır ve özelleştirilebilir.

Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, kısaca SMART teknolojisini kullanan HD Tune; birkaç temel özellik üzerinden hizmet sunar. Bunları dilediğiniz gibi seçerek diskler ve bellekler üzerinde testler gerçekleştirebilirsiniz. Test sonuçlarını kaydedebileceğiniz için teknik servis ya da üretici firma ile paylaşmanız mümkün.

HD Tune ne işe yarar?

Bilgisayardaki donanımları ya da genel olarak tüm bilgisayar performansını test etmek için kullanılan pek çok farklı uygulama var. HD Tune ise konuya biraz daha görev odaklı yaklaşarak yalnızca disk ve belleklere odaklanıyor. HDD ve SSD performansının yanı sıra kullandığınız harici belleklerin performansı da bir o kadar önemlidir.

HD Tune programı ile sabit diskinizin ve harici belleklerin okuma hızını görebilirsiniz. Yüksek performansta çalıştığı zaman ne kadar ısındığını ortaya çıkarabilirsiniz. Farklı performans testleri sonucu belleklerin ve disklerin ne kadar bir çalışmaya dayanabileceğini tespit ederek eğer size uygun değilse değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

HD Tune nasıl kullanılır?

Buradan HD Tune yükleme dosyasını indirdikten ve birkaç basit kurulum adımını gerçekleştirdikten sonra uygulamayı çalıştırın ve hangi disk üzerinde test yapacağınızı seçin. Benchmark sekmesi üzerinden Start butonuna tıkladığınız anda seçtiğiniz disk üzerinde performans testi yapmaya başlayacak.

Info sekmesi üzerinden seçtiğiniz disk ya da bellek hakkındaki detayları görebilirsiniz. Health sekmesi üzerinden seçtiğiniz disk ya da belleğin genel durumunu öğrenebilirsiniz. Error Scan sekmesi üzerinden hata ayıklaması yapabilir ve Temperature seçeneği ile seçtiğiniz disk ya da belleğin ısınma durumunu görebilirsiniz.

Her bir sekme üzerinden yaptığınız her bir işlem sonucunda pek çok farklı veri ile karşılaşacaksınız. Bazıları sıcaklık ve okuma hızı gibi oldukça bariz olsa da bazılarını araştırmanız ya da bir uzmana danışmanız gerekebilir. Önemli olan sıcaklığın 50 dereceyi geçmemesi ve diskin okuma hızının üretici firma tarafından vaadedildiği gibi olmasıdır.

HD Tune avantajları:

Düşük boyutludur.

Kolay kullanılır.

Basit bir arayüze sahiptir.

Arka planda çalışabilir.

Görev çubuğu üzerinden denetleyebilirsiniz.

Kişisel kullanımda ücretsizdir.

Test sonuçlarını ekran görüntüsü olarak kaydedebilirsiniz.

Test sonuçlarını kopyalayıp bir metin düzenleyicisine ekleyerek kaydedebilirsiniz.

Pek çok özelliği özelleştirebilirsiniz.

Neredeyse tüm sabit diskleri ve bellekleri destekler.

Eski Windows işletim sistemi sürümlerini bile destekler.

Tek yazılım üzerinden pek çok farklı hizmet sunar.

SMART teknolojisini kullanır.

Herhangi bir güvenlik sorunu tespit edilmemiştir.

Sabit diskinizin performansını ölçen HD Tune programının öne çıkan özellikleri ve avantajları genel olarak bu şekildedir. Genel olarak demek gerekiyor çünkü bu tür programların iyi ve kötü yönleri, kullanıcı alışkanlıklarına ve kullanıcı deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak şu an için avantajlarının yüksek olduğunu söylemek mümkün.

HD Tune dezavantajları:

HD Tune programı kişisel kullanım için tamamen ücretsiz olsa da profesyonel kullanımda ücretli olması, bazı kullanıcılar için bir dezavantajdır. Aynı şekilde test sonuçlarını direkt olarak bir metin dosyasına dönüştürmemesi ve mutlaka bir metin düzenleyici programa ihtiyaç duyulması da HD Tune programının dezavantajlarından biri olarak kabul edilebilir.

HD Tune resmi internet sitesinde Windows 7, Vista, 2000 ve XP uyumlu olduğu söyleniyor. Yani Windows 8, 10 ve 11 sürümlerinde kararlı çalışıp çalışmadığını belirtmiyor. Ancak bazı incelemelerde Windows 8, 10, 11 sürümlerinde de uyumlu olarak çalıştığı görülmüş. Bu nedenle, bu durum bir dezavantaj olabilir. Yine de kendiniz denemelisiniz.

Sabit diskinizin ve harici belleklerinizin performansını test eden HD Tune nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu programın avantajları ile dezavantajlarından bahsettik. HD Tune kullandıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.