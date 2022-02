HDD Sentinel Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? - [İNDİR] 2022

Yeni edindiğiniz ya da kullanmakta olduğunuz HDD ya da SSD sabit diskinizin performansını ölçmek ve sorunları tespit ederek ortadan kaldırmak için Hard Disk Sentinel ya da bilinen adıyla HDD Sentinel programını kullanabilirsiniz. Gelin HDD Sentinel nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla görelim.

Yeni bir SSD ya da HDD sabit disk aldığınız zaman onun performansını ölçerek gerçekten vaadediliği gibi çalışıp çalışmadığını görmek istersiniz. Aynı şekilde eğer bir süredir kullanmakta olduğunuz bu tür bir sabit diskiniz varsa onun da sorunlarını tespit ederek kolayca bu sorunları ortadan kaldırmak ya da sorun çözülmüyorsa yenisini almak en iyi seçenektir. İşte bu noktada devreye HDD Sentinel giriyor.

Hard Disk Sentinel ya da bilinen adıyla HDD Sentinel; bilgisayarınızdaki SSD ve HDD gibi sabit disklerin performansını ölçebileceğiniz, sorunları tespit edebileceğiniz ve bu sorunları ortadan kaldırabileceğiniz bir programdır. Üstelik program, USB ile bilgisayarınıza bağlanan diğer diskler için de bu işlemi yapıyor ve sorunlar için öneriler sunuyor. Gelin HDD Sentinel nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla görelim.

HDD Sentinel nedir?

Heartfelt Development Services tarafından geliştirilmiş olan Hard Disk Sentinel ya da bilinen adıyla HDD Sentinel; bilgisayarınızdaki SSD, HDD gibi sabit disklerle beraber IDE, SATA, NVMe, SCSI, SAS ve USB sürücülerinin de performansını ölçen, sorunları tespit eden, bu sorunları çözen ve çözüm için öneriler sunan bir yazılımdır.

HDD Sentinel ilk kez 2005 yılında yayınlandı. O günden beri geliştiriciler yazılıma güncellemeler eklemeye devam ediyor. Son olarak HDD Sentinel 5.70 yayında ve 5.70.12 de beta olarak kullanıcılara sunuluyor. HDD Sentinel programını DOS, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz.

HDD Sentinel ne işe yarar?

HDD Sentinel, sabit disklerinizin ve sürücülerinizin performansını test eder. Ancak diğer alternatif programlardan farklı olarak, kullanıcılarının sorunlarını çözer ve hatta öneriler sunar. Bu açıdan bir antivirüs yazılımına benzetilen HDD Sentinel, gerekli durumlarda kullanıcıları acil yedekleme planlarına da yönlendirebilir.

HDD Sentinel yazılımında bulunan 7 sekme üzerinden tüm kontrollere ve değerlere ulaşabilirsiniz. Yazılımın sunduğu sekmeler ve özellikleri şu şekilde;

Overview sekmesi üzerinden sabit diskinizin genel sağlık durumunu öğrenebilirsiniz. Temperature sekmesi üzerinden mevcut, günlük ortalama, maksimum ve minimum sıcaklık değerlerini görebilirsiniz.

S.M.A.R.T. sekmesi üzerinden sabit diskinizin üretici tarafından tanımlanan niteliklerini görebilirsiniz.

Information sekmesi üzerinden model türü, disk arabirimi, seri numarası, disk genişliği, yüksekliği, ağırlığı gibi bilgileri öğrenebilirsiniz.

Log sekmesi üzerinden HDD Sentinel tarafından sabit diskiniz hakkında kaydedilen analiz verilerini görebilirsiniz.

Disk Performance sekmesi üzerinden sabit diskinizin aktarım değerleriniz görebilirsiniz.

Alerts sekmesi üzerinden bir sorun oluştuğu zaman alacağınız bildirimleri özelleştirebilirsiniz.

HDD Sentinel nasıl kullanılır?

Buradaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz HDD Sentinel resmi internet sitesi üzerinden işletim sisteminize ve kullanımınıza uygun bir versiyonu indirerek kurulumu tamamlayın. Programı çalıştırdıktan sonra yukarıda tanımladığımız sekmeler üzerinden sabit diskinize ve sürücülerinize ait bilgileri kontrol edebilirsiniz.

HDD Sentinel ile donanımın kendi kendini test etmesini sağlayabilirsiniz. 2 dakika sürecek bu test ile sabit diskinizin tamamını taramış olursunuz ama bu sırada yavaşlama olacağını unutmayın. Rastgele test ile sabit diskinizin anlık bir performans artışında nasıl tepki verdiğini görebilirsiniz. Uygulayabileceğiniz diğer testlerden ve işlemlerden bazıları şu şekilde;

Okuma testi ile sabit diskinizin okunabilirliğini ölçebilirsiniz. Bu test sonucu verileriniz silinmez.

Yazma testi ile sabit diskinizde yazma sırasında yaşanan sorunları tespit edersiniz. Bu test sonucu verileriniz silinir.

Okuma ve yazma testi ile sabit diskinizdeki veriler okunur ve üzerine yazılır. Bu test sonucu verileriniz silinir.

Okuma, yazma, okuma testi ile sabit diskinizdeki veriler okunur, üzerine veri yazılır ve yazılan veriler yeniden okunur. Bu test sonucu verileriniz silinmez.

Disk düzeyinizi yeniden başlatarak saklanan verilerinizi kalıcı olarak silebilirsiniz.

Disk onarımı ile var olan sorunları giderebilirsiniz. Verileriniz silinmez.

Panik yedekleme ile sabit diskinizde sorun olduğu zaman verilerinizi hızla yedekleyebilirsiniz.

HDD Sentinel kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

Hard Disk Sentinel ya da bilinen adıyla HDD Sentinel, sabit diskinizin ve sürücülerinizin performansını ölçer, sorunları tespit eder ve var olan sorunları çözer. Çoğu zaman zararsızdır ancak yukarıda da anlattığımız gibi yapılan bazı testler ve işlemler sonucu var olan verileriniz silinebilir.

Harici sürücülerinizde ve sabit disklerinizde bulunan verileri her zaman yedeklemeniz öneriliyor. HDD Sentinel tarafından uygulanan her işlem ve her test verilerinizi silmiyor ancak yazma testlerinden bazıları verileriniz üzerine yeni veriler yazdığı için var olan verileriniz silinebilir. Bu durum, test ya da işlem başlatılmadan önce yazılım tarafından kullanıcıya bildirilir.

Elbette tüm yazılımlarda olduğu gibi HDD Sentinel programında da yükleme dosyasını nereden edindiğinize dikkat etmelisiniz. Bağlantısını verdiğimiz resmi internet sitesi dışında nereden indirirseniz indirin, yükleme dosyanızın yanında kötü amaçlı yazılım ve virüs getirme olasılığı her zaman vardır. Bedava peynir, yalnızca fare kapanında olur.

HDD Sentinel kullanmalı mıyım?

HDD Sentinel, kullanımı zor ve karmaşık bir yazılım değil. Üstelik ücretsiz versiyonu ve deneme sürümü de bulunduğu için DOS, Windows ve Linux işletim sistemine sahip tüm bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilir. Bu nedenle sabit diskiniz ya da sürücülerinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız HDD Sentinel yazılımını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Bu tür yazılımları daha önce kullanmadıysanız karşınıza çıkan seçenekler biraz kafa karıştırıcı olabilir ama adım adım giderek kullanmaya alışırsınız. Yine de eğer sabit diskinizde ve sürücülerinizde herhangi bir sorun olduğundan şüphelenmiyorsanız kullanmasanız da olur. Çünkü bazı testlerin ve işlemlerin verilerinizi silme riski her zaman var.

Sabit diskinizin ve sürücülerinizin performansını ölçen, sorunları tespit eden ve çözen Hard Disk Sentinel ya da bilinen adıyla HDD Sentinel nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve yazılım hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. HDD Sentinel kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.