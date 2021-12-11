Akıllı olmayan televizyonlarınızı ya da basit bir monitörü bile neredeyse bir akıllı TV gibi kullanmanızı sağlayan Google Chromecast, en basit tanımıyla bir akış cihazıdır. Mobil cihazınızdan ve bilgisayarınızdan kontrol edebileceğiniz Google Chromecast nedir, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla anlattık.

Günümüzde televizyonlar artık akıllı. Yani hepsinin kendine ait bir işletim sistemi ve bu işletim sistemi üzerinden kullanabileceğiniz TV uygulamaları var. Akıllı olmayan bir televizyonunuz varsa hemen yeni bir akıllı TV almayı düşünmeyin. Mobil cihazlarınız ve bilgisayarınızdaki medyayı bir Google Chromecast kullanarak bu televizyona ya da basit bir monitöre yansıtmanız mümkün.

Google Chromecast, en basit tanımıyla bir akış cihazıdır. Akıllı telefonunuzdaki, tabletinizdeki ya da bilgisayarınızdaki görüntüyü alır ve takılı olan televizyona yansıtır. Akıllı TV’lerde kendiliğinden olan bu özellik, kendi işletim sistemine sahip olmayan televizyonlarda ayrı bir cihaz gerektirir. Mobil cihazlar ve bilgisayar üzerinden kontrol edebileceğiniz Google Chromecast nedir gelin yakından inceleyelim.

Google Chromecast nedir?

Google tarafından geliştirilmiş olan Chromecast bir akış cihazı, dijital medya oynatıcısıdır. Televizyon ya da monitörlerinizi tam olarak bir akıllı TV haline getirmiyor. Yalnızca var olan televizyon ve monitörlerinize akıllı telefonunuzdaki, tabletinizdeki ya da bilgisayarınızdaki görüntüyü yansıtmanızı sağlıyor.

Google Chromecast, bir IP TV değildir. Kullanıcıya ücretsiz abonelikler ya da uygulamalar sunmaz. Abone olduğunuz Netflix gibi platformlardaki ya da YouTube gibi kullandığınız platformlardaki akışı televizyonunuza yansıtmanızı sağlar. Uygulamasını indirdiğiniz tüm işletim sistemi ve cihazlar üzerinden yansıtma sağlayabilirsiniz.

Google Chromecast nasıl kullanılır?

Google Chromecast ufak bir cihazdır. Bir ucunu güç kaynağına, bir ucunu ise yansıtma yapmak istediğiniz televizyon ya da monitörün HDMI girişine bağlarsınız. Mobil cihazınızla senkronize ettikten sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir kurulum gerektirmez. Yalnızca bağlanmak istediğiniz televizyon ya da monitörün HDMI girişi olduğundan emin olun.

Google Chromecast cihazını bir televizyon ya da monitöre bağladıktan sonra mobil cihazınızdan Netflix ya da YouTube gibi bir mobil uygulamayı açın. Yansıtma seçenekleri arasından Google Chromecast cihazınızı seçin. Saniyeler içerisinde yansıtma başlayacak. Aynı işlemi, cihazınızda yüklü olan medya dosyaları için de gerçekleştirebilirsiniz. Google Chrome internet tarayıcınızdaki sayfaları da benzer adımlar uygulayarak Google Chromecast cihazı üzerinden bağlı olduğu ekrana yansıtmanız mümkün.

Google Chromecast nasıl çalışır?

Google Chromecast, akıllı TV’lerde dahili olarak var olan yansıtma özelliğini sunan bir cihazdır. Yani televizyonunuzu ya da monitörünüzü akıllı TV haline getirmez. Yalnızca akıllı telefonunuzdaki, tabletinizdeki ya da bilgisayarınızdaki görüntünün kablosuz olarak bağlı olduğu ekrana yansıtılmasını sağlar.

Google Chromecast üzerinden akış sağlamak için Google Chromecast ile mobil cihazınızın ya da bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Çünkü söz konusu kablosuz yansıtma bu ağ üzerinden sağlanacaktır. Farklı bir ağa ya da mobil ağa bağlı olan bir cihaz ile Google Chromecast üzerinden yansıtma yapamazsınız.

Google Chromecast özellikleri:

Bir Google Chromecast cihazını televizyonunuza ya da monitörüne bağladıktan sonra akıllı telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bunun yanı sıra modeline göre değişse de kendine ait kumandası ile ya da sesli kontrol özelliği ile bu cihazları kontrol etmeniz de mümkün.

Google tarafından geliştirildiği için Android işletim sistemi başta olmak üzere tüm Google hizmetlerini başarılı bir şekilde kullanır. Kurulum gerektirmez. Yalnızca bir güç kaynağına, HDMI girişine ve Wi-Fi ağına ihtiyacı vardır. Mobil uygulamalar ya da Google hizmetleri üzerinden yansıtma yapmanız mümkündür.

Kendine ait uygulamaları olan platformlar, yansıtma seçenekleri arasında Google Chromecast cihazını da gösterirler. Uygulaması olmayan bir internet sitesini Google Chromecast üzerinden ekrana yansıtmak istiyorsanız Google Chrome internet tarayıcısını kullanmalısınız. Yansıtma seçenekleri arasında cihazını göreceksiniz.

Google Chromecast kullanmak mantıklı mı?

Son zamanlarda akıllı TV fiyatlarını incelediyseniz birkaç asgari ücret ödemeniz gerektiğini görmüşsünüzdür. Google Chromecast ise özelliklerine göre değişse bile birkaç yüz liraya satın alabileceğiniz bir cihazdır. Zaten bir akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanıyorsanız Google Chromecast ile medyanızı çok daha geniş bir ekranda yüksek kaliteli olarak izlemeniz mümkün.

Bu noktada bir parantez açalım. Google Chromecast, televizyonunuzu bir akıllı TV haline getirmez ancak televizyonunuzu akıllı TV haline getirecek pek çok Android TV Box var. Üstelik bunların fiyatları Google Chromecast ile neredeyse aynı. Durum böyle olunca yalnızca görüntü yansıtmak için bir cihaz almak pek de mantıklı görünmüyor.

Daha önce satın alabileceğiniz uygun fiyatlı Android TV Box modellerinden oluşan bir liste hazırlamıştık. Bu listedeki pek çok cihaz, Google Chromecast ile benzer bir fiyata ancak çok daha gelişmiş özelliklere sahip. Bu noktada tercih tamamen kullanıcıya kalmış durumda. İhtiyaçlarınıza uygun bir cihaz seçmelisiniz.

Mobil cihazlarınızdaki ve bilgisayarınızdaki görüntüyü televizyona yansıtmanızı sağlayan Google Chromecast nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu cihaz hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Eğer bir Google Chromecast kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.