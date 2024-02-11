Steam'de en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyun değişti. HELLDIVERS 2, yalnızca iki günde God of War'ın rekorunu ikiye katlayarak kırmayı başardı.

Oyun dünyasının PlayStation'dan ibaret olmadığını kabul eden Sony, son iki yıldır PlayStation oyunlarını PC oyuncularının de beğenisine sunuyor. Bu süreçte God of War, Spider-man gibi pek çok kült yapım, Steam aracılığı ile PC oyuncularıyla buluştu. Ancak Sony'nin Steam'deki anlık oyuncu rekoru, şaşırtıcı bir şekilde bu kült yapımların elinden alınmış durumda.

HELLDIVERS 2, Steam'de yayımlanan son PlayStation Özel oyunu oldu. Oyun dünyasına yakın olmayan pek çok kişinin daha önce adını bile duymamış olabileceği bu yapım, an itibarıyla Sony'nin PC'de en çok anlık oyuncuya sahip oyun rekorunu kırmış durumda. Üstelik HELLDIVERS 2, rekoru God of War'ın elinden aldı ve neredeyse ikiye katlı.

HELLDIVERS 2, Steam'de God of War'ı ikiye katladı

Yalnızca 3 gün önce Steam'de satışa çıkan HELLDIVERS 2, aynı anda 155 bin 926 oyuncuya ev sahipliği bin yaparak Sony'nin bu alandaki rekorunu ele geçirdi. İkinci sıradaki God of War, bugüne kadar en yüksek 78 bin 529 anlık oyuncu görmüştü. Üçüncü sırada Marvel's Spider-man Remastered'ın yer aldığını ve en yüksek anlık oyuncu sayısının 66 bin 436 olduğunu söyleyelim.