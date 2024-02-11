God of War Tahtını Kaybetti: İşte Steam'de En Çok Oynanan PlayStation Oyunları!

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Steam'de en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip oyun değişti. HELLDIVERS 2, yalnızca iki günde God of War'ın rekorunu ikiye katlayarak kırmayı başardı.

Oyun dünyasının PlayStation'dan ibaret olmadığını kabul eden Sony, son iki yıldır PlayStation oyunlarını PC oyuncularının de beğenisine sunuyor. Bu süreçte God of War, Spider-man gibi pek çok kült yapım, Steam aracılığı ile PC oyuncularıyla buluştu. Ancak Sony'nin Steam'deki anlık oyuncu rekoru, şaşırtıcı bir şekilde bu kült yapımların elinden alınmış durumda.

HELLDIVERS 2, Steam'de yayımlanan son PlayStation Özel oyunu oldu. Oyun dünyasına yakın olmayan pek çok kişinin daha önce adını bile duymamış olabileceği bu yapım, an itibarıyla Sony'nin PC'de en çok anlık oyuncuya sahip oyun rekorunu kırmış durumda. Üstelik HELLDIVERS 2, rekoru God of War'ın elinden aldı ve neredeyse ikiye katlı.

HELLDIVERS 2, Steam'de God of War'ı ikiye katladı

Yalnızca 3 gün önce Steam'de satışa çıkan HELLDIVERS 2, aynı anda 155 bin 926 oyuncuya ev sahipliği  bin yaparak Sony'nin bu alandaki rekorunu ele geçirdi. İkinci sıradaki God of War, bugüne kadar en yüksek 78 bin 529 anlık oyuncu görmüştü. Üçüncü sırada Marvel's Spider-man Remastered'ın yer aldığını ve en yüksek anlık oyuncu sayısının 66 bin 436 olduğunu söyleyelim.

Steam'de en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan PlayStation Özel oyunları
  En yüksek anlık oyuncu sayısı
HELLDIVERS 2 155.926
God of War 73.529
Marvel’s Spider-Man Remastered 66.436
Horizon Zero Dawn Complete Edition 56.557
The Last of Us Part I 36.496
Days Gone 27.450
Marvel's Spider-Man: Miles Morales 13.539
UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 10.851
Ratchet & Clank: Rift Apart 8.757
HELLDIVERS 6.744

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Kaynak : https://steamdb.info/publisher/PlayStation+PC+LLC/
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