Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

4 portu sayesinde 5 Gbps'ye kadar veri aktarımı sağlayan TP-Link çoğaltıcı, bu hafta listemizin ilk sırasında yer alıyor. USB 2.0'dan 10 kat daha hızlı olan bu cihaz, katlanabilir kablo tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlıyor.

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Claw's Raptor Mouse Pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları ve kaymaz kauçuk bir tabanı bulunuyor. Ayrıca mouse pad'i çevreleyen ve ayarlanabilen bir de RGB’si var. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

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Masaüstünde fazla yer kaplamayan ama ortamın havasını değiştiren bir hoparlör arıyorsanız, size Aula N-69'u önerebiliriz. USB üzerinden güç alması ve 3.5 mm AUX bağlantısıyla bilgisayar, laptop, tablet ve hatta televizyonlarla kolayca kullanılabilen hoparlör, tak-çalıştır yapısıyla herhangi bir kurulum derdi de yaşatmıyor.

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Ergonomik yapısı ve RGB aydınlatmasıyla dikkat çeken Havit mouse, 3 milyondan fazla tıklama ömrüne sahip. Mouse'un 4 kademeli DPI ayarı sayesinde oyun tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre hassasiyeti anlık olarak değiştirebilirsiniz. Programlanabilir tuşlarının bulunması da ürünün bir diğer artısı.

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15.6 inç'e kadar dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan Lenovo sırt çantası, cihazınızı çizilmelere ve darbelere karşı koruyan yastıklı ana bölmeye sahip. Hafif yapısı sayesinde omuzda veya elde rahatça taşınabilen bu model, sade ama işlevsel tasarımıyla beklentileri karşılıyor diyebiliriz.

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Bu hafta seçtiğimiz ürünler arasında bilek desteği de bulunuyor. Uzun saatler bilgisayar başında çalışanlar için konfor küçük detaylarda gizli ve Klasse bilek desteği tam da bu noktada fark yaratıyor. Hafızalı köpüğü sayesinde bileğin doğal pozisyonunu korumaya yardımcı olan bu ürün, uzun kullanımlarda oluşabilecek rahatsızlık hissini azaltmayı hedefliyor.

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Uygun fiyatlı ama günlük kullanımda işini sorunsuz şekilde görecek bir kulaklık arıyorsanız, Philips TAUE101BK, tam bir fiyat/performans ürünü. 14,2 mm neodimyum sürücüleri sayesinde güçlü baslar ve net sesler sunan bu kulaklık; müzik dinlerken, video izlerken ya da telefon görüşmelerinde kullanılabilir.

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Evin bazı köşelerinde Wi-Fi sinyali zayıflıyor ve bağlantı sorunları can sıkıyorsa, Tenda A9 menzil genişleticiye göz atabilirsiniz. Mevcut modeminizin sinyalini güçlendirerek internetin ulaşmadığı noktalara bağlantı taşımayı hedefleyen bu cihaz, özellikle büyük evlerde veya kalın duvarların olduğu alanlarda kullanışlı hâle geliyor.

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Tam boyutlu tasarımı ve numerik tuş takımı sayesinde hem günlük işler hem de ofis kullanımı için uygun olan Everest klavye, F klavye düzenine sahip. Kablolu bağlantısı sayesinde gecikme veya bağlantı kopması gibi sorunlar yaşatmadan stabil bir kullanım sunan bu model, listemizde yerini aldı.

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Özellikle sürüş sırasında navigasyon kullanan veya telefonunu göz hizasında konumlandırmak isteyenlerin tercihi olan Baseus Stable Gravitational Air telefon tutucu, bu haftaki önerilerimizin sonuncusu. Ürün, 360 derece ayarlanabilir yapısı ve yer çekimi prensibiyle çalışan tutucu mekanizmayla da dikkat çekiyor.

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