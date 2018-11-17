Kaliteli Fotoğraflar Çekmenize Yardımcı Olacak 10 Teknik

Romanya asıllı fotoğrafçı Izabella Bedő, bizlere sıkıcı fotoğraflardan inanılmaz fotoğraflar elde edebileceğimizi gösteren bir dizi yazı ele aldı.

Eski bir kamera kullanan Izabella Bedő, fotoğraflında 18-55 mm bir lens kullanıyor. Peki bu lensi kullanmasının özel bir sebebi yok mu? Tabi var, 18-55 mm lens bir geniş açı ve daha fazla zoom yapabilme yeteneceğine sahip. Ayrıyetten bu lensler tak çalıştır ile kolay bir kullanım imkanı da sunuyor.

Izabella'ya göre her yer fotoğrafçı kaynıyor. İnternette milyarlarca fotoğraf, aynı şekilde İnstagram da fotoğrafçılarla dolu, işte bu yüzden her fotoğrafını bir öncekinden daha güzel çekmeye çalışıyor. Çünkü dikkat çekmek için daha güzel fotoğraflar çekmeniz gerekiyor.

İşte size daha güzel fotoğraf çekmenizi sağlayacak 10 fikir.

Açınızı Değiştirin

O fotoğrafı herkes oradan çeker, senin farkın ne? Farkın olması için o fotoğrafı farklı bir açıdan çekmeyi dene, farkı hemen göreceksin.

Özel Işıklar Kullanın

İster LED isterseniz de farklı bir ışık kaynağı kullanın fark etmez, farkı hemen göreceksiniz.

Bokeh Efektini Deneyin

Odağınızı öndeki nesneye sabitleyin arkadaki ışığı bu nesnenin güzel bir fonu haline getirin.

Ait Olduğu Yerde Çekin

Bir atın fotoğrafını evin çatısında çekerseniz ne kadar güzel çıkabilir? İşte bu yüzden nesneler nereye aitse orada fotoğraflamaya çalışın.

Yakınlaşmaktan Korkmayın

Nesnenin ayrıntılarını görmek insanların hoşuna gider, bu yüzden olabildikçe yaklaşın. Daha güzel olacağına emin olabilirsiniz.

Ellerinizi Kullanın

Ellerinizi kullanmayı unutmayın. Nesneyi elinize alın ve en güzel açıyı yakalayın, daha canlı görünecektir.

Sıra Dışı Olun

Hep aynı şeyleri görüyorsun değil mi? Farklı davran, olmadık işler yap. Bu sayede farklı olabilirsin.

Aynalar Kullanın

Aynada daha güzel görünüyorsun değil mi? Nesnelerde öyle görünüyor. Bir ayna al ve nesnenin yansımasını da alıp fotoğraf çek. Hoşuna gidecek.

Minimalleştirin

Nesneleri minimalleştirmek için renkli kağıt kullanabilirsin.

Az Biraz Su

Suyun nesneler üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Farklı açılarda fotoğraflar çekip özel ışık kullanarak kendinizi farklı yapabilirsiniz.

Bu fotoğrafları çeken fotoğrafçı Izabella Bedő'nun fotoğraflarını paylaştığı İnstagram adresine buradan olaşabilirsiniz.