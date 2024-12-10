HGS uygulamasında kullanıcılar küfürlü mesajlar aldı ve ardından kripto para talep eden mesajlarla karşılaştı. Güvenlik sorunu devam ediyor.

HGS uygulamasına yönelik bir siber saldırı gerçekleştiği ortaya çıktı. Kullanıcılar, PTT'nin resmi HGS uygulamasından küfürlü bildirimler aldı ve sonrasında kripto para talebine dair mesajlarla karşılaştı.

HGS uygulamasında yaşanan olay, henüz netleşmeyen bir şekilde hacker saldırısının etkisiyle gerçekleşti.

HGS uygulamasında küfürlü mesajlar

Sosyal medya kullanıcıları, kendilerine gelen küfürlü mesajları paylaşarak durumu duyurdu. Takip eden süreçte, kullanıcılara 'kripto' içerikli mesajlar gönderilmeye başlandı. Bu mesajda, bir BTC adresine belirli bir meblağ göndermeleri talep ediliyordu. Kullanıcılar, böyle bir talebin ardından uygulamanın güvenliği hakkında endişelerini dile getirdi.

Bir benzer olay, Anadolu Sigorta uygulaması üzerinden de yaşandı. Kullanıcılara, önce küfürlü bildirimler ardından ise kripto para ile ilgili mesajlar gönderildi. Konuyla ilgili Anadolu Sigorta, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yaşanan durumu "siber saldırı" olarak tanımladı ve güvenlik açığı nedeniyle işlemleri geçici olarak durdurduklarını belirtti. HGS uygulamasıyla ilgili gelişmeler ise kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor ve güncel durumun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.