Hindistan’da Gizemli Bir Hastalık 300 Kişiyi Hastanelik Etti

Resmi yetkililerce açıklanan bilgilere göre Hindistan'da geçtiğimiz hafta sonu gizemli bir hastalık nedeniyle 300 kişi hastanelik oldu. Yetkililer, hastalığın kaynağının araştırıldığını belirtti.

COVID-19 pandemisi 2020 yılının neredeyse tamamında insanları evlerine hapsettiği için 2020, insanların “hastalık” kelimesini duymaktan kaçındığı bir yıl olarak hatırlanacak. Bununla birlikte Hindistan’dan gelen yeni haberler pek de iç açıcı değil.

Hindistan'ın güneydoğusunda yer alan Andra Pradesh eyaletindeki Eluru kentinde geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 300 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu 300 kişinin ortak özelliği ise tamamının henüz adı konulamayan gizemli bir hastalık nedeniyle hastanelik olmasıydı.

Hindistan'da gizemli hastalığa yakalananların koronavirüs testleri negatif çıktı

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu gizemli hastalık nedeniyle hastaneye başvuranlarda mide bulantısı, bilinç kaybı ve göz yanması gibi semptomlar görülüyordu. Yeni bir tür semptom olma ihtimaline karşın başvuranların tamamına COVID-19 testi yapıldı ve tüm testler negatif sonuç verdi.

Konuyla ilgili olarak yerel basına açıklamalarda bulunan Eluru Devlet Hastanesi'nden bir yetkili, “Başta çocuklar olmak üzere, kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek hastaneye gelenler gözlerinde yanma olduğunu belirttikten sonra aniden kusmaya başladı ve bazıları titreyerek krize girdi.” ifadelerini kullandı.

Hindistan'daki gizemli hastalık için en büyük şüpheli şebeke suyu

Aynı gizemli hastalıktan muzdarip olarak hastaneye başvuranların büyük bir bölümünün taburcu edildiği belirtildi. Yetkililer, konuyla ilgili olarak ilk başta hastalığın şebeke suyundan ya da hava kirliliğinden kaynaklandığından şüphelendiklerini belirtirken; yapılan ilk incelemelerde hastalığın nedeninin bu iki etkenden olmadığının anlaşıldığını dile getirdiler.

Olayın yerel halkta tedirginliğe yol açmasının ardından açıklamalarda bulunan Andra Pradesh eyaleti Sağlık Bakanı Kali Krishna Srivinas, tüm hastalardan incelenmek üzere kan örnekleri alındığını belirtirken, “Yetkililerin hastaneye başvuran kişilerin yaşadıkları bölgelerde yaptıkları incelemenin ardından şebeke suyunun kirlenmesi ve hava kirliliği gibi etkenleri saf dışı bıraktık. Bu, gizemli bir hastalık ve neden kaynaklandığını laboratuvar incelemesinin ardından anlayabileceğiz" şeklinde konuştu.

Koronavirüsün de ilk etapta “gizemli” bir hastalık olması ve insanlığın böyle bir hastalığa deyim yerindeyse “hazırlıksız” yakalanması, on milyonlarca kişinin COVID-19’a yakalanması ve milyonlarca insanın COVID-19 ya da onun neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yine de Hindistan’da ortaya çıkan gizemli hastalık için henüz “salgın” ifadesi kullanılamayacağını söyleyebiliriz.