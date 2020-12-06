Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerin bir numaralı gündem maddesi koronavirüs aşısı hakkında konuştu. Bakan Koca, Çin'in daha fazla aşı talebini karşılayamadığını ve bulunabilen diğer aşıların getirtileceğini söyledi.

Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda son aşamalara oldukça yaklaşılmış durumda. Dünya genelinde birçok ülkede çeşitli kurumlar tarafından aşı çalışmaları yürütülüyor.

Bu aşılardan bir tanesi de Çin'de geliştirilen ve Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği CoronaVac. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, siparişi verilen bu aşı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Koca, Çin'in talebi karşılayamadığını söyledi.

"Çin, daha fazla talebimizi karşılayamadı"

Bakan Koca, Çin'e yaptığımız aşı siparişi konusunda şunları söyledi: "Çin, daha fazla talebimizi karşılayamadı. Aşısına güveniyor. Kendi ihtiyacını ve dış talebi yönettiğini söylüyor. Diğer aşılarla ilgili de iş birliğimiz devam ediyor. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz. Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz. İnaktif aşı dışında uluslararası süreçlerden geçmiş diğer aşılara da erişim sağlanacak."

Nüfusun en az %60'ının aşılanması gerektiğini söyleyen Sağlık Bakanı, 50 milyon kişinin en erken dönemde aşılanması gerektiğini söyledi. "Sağlık çalışanlarıyla birlikte önce ben aşı olacağım" diyen Bakan Koca, aşılanmanın herkese tavsiye edileceğini dile getirdi.

Koronavirüsün şu anki durumu konusunda da açıklamalar yapan Sağlık Bakanı, dünyada henüz birinci dalganın bitmediğini, zirve süreçlerin yaşandığını söyledi. Son alınan tedbirlerin etkisinin 2 hafta sonra görülmesini beklediklerini söyleyen Fahrettin Koca, yoğun bakım konusunda Adana, İzmir, Samsun, Hatay, Antalya ve Ordu gibi illerde sorun yaşandığını söyledi.

Nisandan sonra yerli aşı çıkacak

Aşıların nerede üretildiğinden ziyade güvenliğine ve etkinliğine bakılması gerektiğini ifade eden Sağlık Bakanı, "En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu, üretimi kolay olmayan, maliyeti yüksek bir aşıdır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Diğer aşı, yani mRNA aşısı genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır" dedi.

mRNA aşısının kısa vadede başarılı olduğunu ancak orta ve uzun vadedeki sonuçlarının bilinemediğini söyleyen Sağlık Bakanı, yurtdışından getirilecek aşının inaktif olmasının özellikle tercih edildiğini söyledi. Fahrettin Koca, yerli aşı konusunda da "Bizim nisandan sonra kendi aşımız çıkacak. Yani ithal aşıya ihtiyacımız da kalmayacak" dedi.