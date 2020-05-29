Maymun Çetesi, COVID-19 Hastalarının Kan Örneklerini Çaldı

Her ne kadar kulağa Maymunlar Cehennemi filminde olabilecek bir sahne gibi gelse de Hindistan'da bir grup maymun, COVID-19 testi pozitif çıkan hastaların kan örneklerini çaldı.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da bir 'maymun çetesi', Meerut şehrinde bulunan tıp kolejinin laboratuvarına baskın düzenleyerek COVID-19 testi pozitif çıkan hastaların laboratuvarda bulunan kan örneklerini çaldı. Tıp kolejinin yöneticisi olan S.K. Garg, yaşanan olayı "Maymunlar hâlâ tedavisi devam eden dört COVID-19 hastasının kan örnekleri alıp kaçtılar. Bu kan testlerini daha sonra maymunlardan geri almak zorunda kaldık" şeklinde açıkladı.

İlk başta kulağa imkânsız ve uydurma bir haber gibi gelse de Reuters dâhil birçok güvenilir haber kuruluşunun, bu konuda yaptığı haberler doğrultusunda şu an için bu olayın gerçekten yaşanmış olduğu düşünülüyor. Tabii ki daha sonra yapılan araştırmalarla bu konu hakkında daha fazla bilgi edinilebilir.

Maymunların koronavirüs kaptığına dair bir bulguya rastlanılmadı:

Düşünüldüğünde, maymunların koronavirüs kapması ve daha geniş bir alana virüsü yayabilecek olması gerçeği bir hayli yüksek ihtimal gibi geliyor. Bir felaket senaryosunda bu kan örneklerini çalan maymunlar virüsü Asya'nın ve Hindistan'ın virüs ulaşmamış birçok yeni bölgesine yayabilirdi. Hindistan, şu an koronavirüs salgını kapsamında hâlihazırda 165.799 vakaya ve 4.706 ölüme sahip.

Maymunlar üzerine yapılan incelemeler doğrultusunda S.K. Garg, "Maymunların koronavirüs kaptığına dair bir bulguya rastlanılmadı" şeklinde açıklama yaparak iyi haberi vermiş oldu. Şu an koronavirüs hakkında sahip olunan bilgilere göre virüsün hayvan kökenli olduğu düşünülüyor. Bu bağlamda maymunların gözlem altında tutulmaları ve ileride tekrar test edilmeleri bekleniyor.

Maymunların insanlarla bu denli yakın temas hâlinde bulunması, Hindistan için garip bir durum değil. Hindistan'da maymunlar çoğu zaman şehirlere baskın düzenliyor, yiyecek çalıyor ve hatta insanlara saldırıyor. Çevre araştırmacılarının belirttiklerine göre maymunlarla olan bu yakın temaslar; insanların, maymunların ve diğer hayvanların doğal yaşam alanlarını günden güne kısıtlaması ve tahrip etmesi sonucunda gerçekleşiyor.