Ön Siparişe Açılan Samsung Galaxy Z Flip, Anında Tükendi

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, Hindistan'da ön siparişe açıldıktan sonra dakikalar içinde tükendi. Yoğun ilgiye teşekkür eden Samsung Hindistan, stokların yakında güncelleneceğini söyledi.

Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Galaxy Unpacked” etkinliği kapsamında yeni nesil Galaxy S20 serisiyle birlikte katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’i tanıtmıştı. Kısa süre önce Hindistan’da da tanıtılan katlanabilir telefon, 1.099,999 Hindistan rupisi (1.530 dolar/1.410 euro) fiyat etiketiyle ülke genelinde ön siparişe sunuldu.

Resmi Samsung Hindistan sitesi üzerinden satışa sunulan akıllı telefon, ön siparişe açıldıktan yalnızca birkaç dakika sonra tükendi. Bu yoğun ilginin ardından Galaxy Z Flip stoklarının tükendiği belirten Samsung Hindistan, ön siparişlerin kısa bir süre içerisinde tekrardan açılacağını belirten bir yazı paylaştı.

Samsung Galaxy Z Flip neler sunuyor?

Açıldığında 167,0 mm uzunluğa ulaşan telefon, katlandığındaysa 87,4 mm’lik bir uzunluğa sahip oluyor. Kapalı durumdayken saati, hava durumunu ve bildirimleri kontrol edebileceğiniz küçük bir ekranı bulunan katlanabilir telefon, ana ekran olaraksa 6,7 inç’lik bir görüntü alanı sunan Dynamic AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekranda 2636 x 1080 piksel çözünürlüğünün yanı sıra 425 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Kamera kısmına gelecek olursak Samsung Galaxy Z Flip, 12 MP geniş ve yine 12 MP ultra geniş açılı iki sensörden oluşan bir kamera kurulumunu bünyesinde barındırıyor. Bu kameralar ile birlikte 2K çözünürlüğünde 30 ve 60 FPS video kaydı yapabilen telefon; LED flaş, HDR ve HDR10+ gibi desteklere de sahip.

Samsung Galaxy Z Flip çıkış tarihi ve fiyatı:

Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Flip'in çıkış tarihi 14 Şubat 2020 olarak açıklandı. Türkiye'de 6 Mart 2020 tarihi ve sonrasında teslim edilmesi planlanan akıllı telefon, ülkemizde 13.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Z Flip teknik özellikleri: