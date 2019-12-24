Hırsızların Apple Ürünlerine Yanaşmamalarının 5 Sebebi

Apple, cihazlarına sunduğu güvenlik ve veri koruma özellikleriyle günümüzde saygın bir yere sahip. Peki bu kadar değere ve talebe sahip olan cihazlar neden hırsızların ana hedefi olmuyor?

Dünyada her gün sayılamayacak derecede hırsızlık olayı gerçekleşiyor. İnsanların emekleriyle aldıkları onca televizyon, bilgisayar ve telefon, hırsızların eline geçiyor ve muhtemelen satılıyor fakat bir marka var ki istatistiksel olarak diğer ürünlerden daha az hırsızlığa maruz kalıyor: Apple.

Apple cihazları genelde hırsızların ana odağı olarak gözükebilir çünkü pahalılardır ve müşterisi çoktur fakat istatistiksel anlamda konuşursak birçok hırsız, Apple cihazlarını çalmadan önce iki kez düşünüyor. Peki bunun sebebi ne? Gelin öğrenelim.

'Bul' uygulaması:

Apple cihazlarında bulunan Bul uygulaması, kaybolan bir cihazınızı bulabilmenizi sağlıyor. Bu uygulama, aynı zamanda hırsızların da korktuğu bir şey çünkü kullanıcılar, cihazlarının yerini canlı olarak görebiliyorlar. Bul uygulaması, MacBook cihazlarını internete bağlı olmadıkları zaman bile bulabiliyor.

iOS güvenliği:

iPhone cihazları, elbette ‘hayatta hacklenemez’ statüsünde değil fakat bu cihazlar, şifrelemeyi geçmeye çalışanlara karşı oldukça büyük zorluklar çıkarabiliyor. Yani kişisel bilgileriniz, telefonunuz yanlış ellere düşse bile korunabiliyor.

Etkinleştirme kilidi:

Olur da bir hırsız şifrenizi veya biyometrik doğrulamanızı kırmayı başarırsa bu kişilerin üstesinden gelmesi gereken bir şey daha bulunuyor: Etkinleştirme kilidi. Bu güvenlik sistemi, 2015 yılındaki tanıtımından bu yana iPhone hırsızlığında büyük düşüş yarattı.

Mağazalardaki ürünler:

Kullanıcıların kişisel olarak kullandığı iPhone’lar oldukça güvenlidir. Peki Apple mağazalarında gördüğümüz bu cihazlar ne durumda? Öyle ki bu cihazlar, hırsızlar için normal iPhone çalmaktan çok daha kötü bir seçim olabilir.

Bunun sebebi ise mağazada gösterilen cihazların kendilerine özel bir işletim sistemine sahip olması. Bu işletim sistemi sürümü, bir cihazın mağazadan çıktığını tespit edince ‘ölü modunu’ aktifleştiriyor. Buradan çalınan tüm cihazların yapabildiği tek şey, mağazaya sinyal göndermek oluyor. Akıllı bir tuğla olarak da düşünebilirsiniz.

Apple’ın 'uyanıklığı':

Apple, kullanıcılarının gizliliğini korumaya son derece yoğunlaşan bir şirket olarak biliniyor ancak teknoloji devi, aynı zamanda kendi cihazlarının da verilerini korumakta son derece istekli. Şirketin birçok platformu zararlı yazılım yüklemeyi mümkün kılmıyor.