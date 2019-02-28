Hisense, Yeni Akıllı Telefonuyla MWC 2019'a Damgasını Vurdu

Beyaz eşya ve televizyon üretimiyle tanıdığımız Hisense, akıllı telefon sektörüne oldukça güçlü bir şekilde giriş yaptı. Hisense'in ürettiği akıllı telefon, özellikle 48 MP çözünürlüğe sahip kamerasıyla MWC 2019'daki ziyaretçilerden tam not aldı.

Nokia'nın beş arka kameralı akıllı telefonu PureView, katlanabilir telefon kategorisine damgasını vuran Huawei Mate X ve Galaxy Fold MWC 2019'un en merak edilen cihazları oturmuştu. Dev telefon üreticilerinin dışında akıllı telefon sektöründe görmeye alışık olmadığımız bir marka da MWC 2019'da yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Hisense, beyaz eşya ve televizyon üretimiyle bugüne dek karşımıza çıkmıştı. Fakat teknoloji devi markaların yanı sıra Hisense de akıllı telefon sektörüne iddialı şekilde dahil oldu. Markanın U30 adını verdiği yeni akıllı telefon, MWC 2019'da tanıtılan tüm akıllı telefonlar içerisinde en iddialı kameralardan birine sahip.

Kağıt üzerinde bakıldığında diğer akıllı telefonlara göre çok önde görünen U30, çift kamera kurulumuyla karşımıza çıktı. Sensörlerden biri, derinlik için kullanılıyor ve 5 MP çözünürlüğe sahip. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise ana kamera. U30'un ana kamerası, tam 48 MP gibi ciddi bir çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Cihazın ön kamerası da diğer markalara göre iddialı görünüyor. U30'un ön kamerası, 20 MP çözünürlüğe sahip.

Etkinlik boyunca U30'u deneme fırsatı bulan kişilerin söylediğine göre arkada konumlandırılmış iki sensör, nesnelere ve ortamlara odaklanma konusunda oldukça hızlı. Üstelik cihaz, arka arkaya iki nesneyi odaklarken bile kaliteli görüntüler kaydedebiliyor. Buna ek olarak, panaromik çekim modu ve güzellik modu da kameranın içinde yer alan çekim modlarından bazıları.

U30'u deneyimleyen kişiler, MWC 2019'da yer alan en iyi kameraya sahip olduğunu iddia ettiler. Huawei, Samgung gibi dev markaların arasında böyle tanınmak, Hisense adına mükemmel olmalı.