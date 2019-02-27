Motorola da Katlanabilir Telefon Üreteceğini Açıkladı

Motorola'nın Küresel Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı Dan Dery, şirketin uzun süredir katlanabilir telefon üzerine çalıştığını doğruladı.

Daha önce Motorola’nın katlanabilir telefon üzerine çalıştığına dair haberler çıkmıştı. İlk başta telefon için alınan patent ortaya çıkmış, ardından bir Wall Street Journal haberinde Motorola’nın katlanabilir telefon üzerine çalıştığı iddia edilmişti.

Motorola’nın Küresel Ürün Başkan Yardımcısı Dan Dery, bu hafta verdiği bir röportajda daha önce çıkan dedikodu haberlerini doğruladı. Dery “Katlanabilir telefon üzerine çalışmaya çok uzun zaman önce başlamıştık ve birçok kez deneme yaptık” dedi.

Dery’nin verdiği röportajdaki ifadelerinde bir kesinlik bulunmasa da bazı tahminler yürütülebiliyor. Mesela Dery, telefonun çıkış tarihiyle ilgili olarak “pazarda diğerlerinden geç kalma gibi bir niyetimiz yok” dedi. Samsung Galaxy Fold’un Nisan ayında, Huawei Mate X’in 2019 ortalarında geleceği düşünüldüğünde; Motorola’nın katlanabilir telefonunun da yaz aylarında geleceği öngörüsünde bulunulabilir.

Samsung ve Huawei’nin katlanabilir telefonlarındaki ekran yaklaşımının iyi bir çözüm olduğunu söyleyen Dery, bu ekranların kırılgan olduğunu ve Motorola’nın farklı bir bakış açısına sahip olması gerektiğini düşünüyor. Dery, Mate X ve Galaxy Fold ile ilgili olarak “Üstünde plastik filmin bulunduğu, plastik OLED cihazları test ettik. Ekranlara tırnağınızla dokunduğunuz anda ekranın yüzeyi kazınıyor. Oldukça kısa bir ömrü var, kutusundan çıkardığınız anda yıpranmaya başlıyor. Ancak çok güzel gözüküyor” dedi.

Dery ayrıca Motorola’nın çift menteşeli ihtimalleri de gözden geçirdiğini ifade etti. Bu, telefonun iki kere katlanabileceği anlamına geliyor yani tablet modundan telefona moduna geçildiğinde ekranın üçte biri kullanılabiliyor olacak.

Motorola haricinde bazı şirketlerle ilgili bilgiler de veren Dery, çift menteşeli konsept üzerine sadece Motorola’nın çalışmadığını, birkaç oldukça Çinli üreticinin de bu tasarım üzerine çalıştığını ve bu şirketlerin MWC’de çok fazla göze batmadığını söyledi. Şirketin başkan yardımcısının bahsettiği bu çift menteşeli 'Z' şeklindeki tasarım, ilk katlanabilir telefon için çok da pratik değil ve birçok teknik zorluk barındırıyor.

Röportajda kullanılan ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla şirket, birçok katlanabilir telefon tasarımını denemiş ve bazılarını elemiş. Dan Dery’nin söylediklerine bakılacak olursa, Motorola oldukça cesur bir hamleyle katlanabilir telefon piyasasına girmeye ve yenilikçi tasarımıyla bazı kullanıcıları kendi tarafına çekmeye hazırlanıyor