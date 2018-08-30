Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan 46 yaşındaki bir Tesla sürücüsü, 2016 model Tesla Model S ile birlikte sıradan bir caddeden sıra dışı bir şekilde geçmeye çalıştı. Çevredeki güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerde 2 tonluk aracın metrelerce havalandığı görüldü.

Tesla Model S, günümüzde seri olarak üretilip satılan en hızlı elektrikli araçlardan birisi. Çoğu insan elektrikli motorları benzinlilere kıyasla hafife alsa da Tesla’nın bu işi çok iyi başardığını söylemek lazım. Zira otomobilleri benzinli spor rakiplerine taş çıkartabiliyor. Geçtiğimiz salı gecesi ise bunu kanıtlayan bir olay yaşandı. Kanada’da gerçekleşen olayda bir Tesla Model S, 46 yaşındaki sürücüsüyle birlikte hızını alamayıp metrelerce uçtu. Araç, ancak bir ağaca çarpınca durabildi.

Olay yerine gelen ve görüntüleri inceleyen polislere göre sürücü, demiryolu geçişine erken ulaşmak için yüksek hız yapıyordu.

Tesla Model S’in önüne çıkan eğim, araç asfalta tekrar değmeden önce yaklaşık 30 metre havalanmasına yol açtı:

Görüntülerde aracın yere indiğini görsek de olay bu şekilde sonlanmadı. Araç inince patinaj yapmaya devam etti, bir kaldırım çukuruna denk gelip okulun bahçesine girdi. Ardından da bir ağaca çarparak ancak durabildi.

Pil özelliklerine bağlı olarak Tesla Model S, 1800 ila 2300 kilogram arasında değişen ağırlığa sahip. Görüntülerde çok net anlaşılmıyor, ancak araç inişinden hemen sonra arka tekerleğini kaybediyor. Bu da iniş sonrasında yaşanan kaza sırasında sürücünün neden kontrolü sağlayamadığının açıklaması olabilir. Bu arada 46 yaşındaki adam hafif şekilde yaralandı ve tedavi edildi. Şimdi de her Tesla kazasında olduğu gibi şirketle dava süreci başlatmaya hazırlanıyor.