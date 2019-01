Hızlı ve Öfkeli'nin Araçları Açık Arttırma ile Satışa Çıktı

Her filmi gişe rekorları kıran, sevilen aksiyon filmleri serisi Hızlı ve Öfkeli'nin şov turnelerinde kullanılan otomobiller, açık arttırma ile online olarak satışa sunuldu.

Her filmi ile milyonlarca seyirci tarafından izlenen Fast & Furious serisi, aynı isimle bir de şova sahipti. Filmlerde kullanılan otomobillerin canlı performanslar sergiledikleri şov, şimdiye kadar gerçekleştirilen araba performansları arasında en sansasyonel olanlardan biri olarak gösteriliyordu. Geçmiş zamanlı konuşmamızın nedeni, bu çığır açan şovun ekonomik problemler nedeni ile iptal edilmiş olması. Hal böyle olunca da şovda yer alan, heyecan verici performansları sergileyen tüm otomobiller satışa sunuldu.

Satışa sunulan araçlar arasında filmlerde de yer almış bazı ikonik otomobiller yer alıyor. Fast & Furious 6 serisinden hafızalara kazınan "rampa aracı" 10,000£'dan satışa sunulurken, Tokyo Drift serisindeki Nissan 350Z ise 20,000£ ile müzayedeye başlıyor. Sekizinci filmde kullanılan Lamborghini'nin açılış fiyatı da 20,000£ olarak belirlenmiş. Açık arttırmada The Fate of the Furious serisinin yıldızı Dodge Chargers'ın bir replikası da yer alıyor.

Toyota Supra, Mazda RX-7, Honda S2000 ve binlerce renkli LED ışıkla kaplanmış Nissan Skyline GT-R gibi yıllardır hayranlıkla izlediğimiz birçok otomobil, online olarak açık attırmada yerlerini almış durumdalar. Tabii ki unutulmaması gereken bir konu var ki, o da bu otomobillerin her birinin özel olarak film ve şov sahneleri için tasarlandığı. Yani bu otomobillerin trafikte kullanılması yasal değil.

Sizler de açık arttırmada satılan otomobillleri incelemek isterseniz, linke tıklayarak müzayede sayfasına gidebilirsiniz.