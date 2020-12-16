Honda, 737.000 Aracını Yazılım Hatası Nedeniyle Geri Çağırdı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, araçlarını geri çağırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 1,4 milyon aracını yakıt pompası arızası nedeniyle geri çağıran Honda, Accord ve Insight modeli 737.000 araç için geri çağırma uyarısı yaptı. Bu seferki sorun ise araçlardaki yazılım hatası.

Japon otomobil üreticisi Honda'nın araçlarındaki hatalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda başı sürekli derde giriyordu. Şirket, sürekli olarak araçlarını geri çağırıyor ve tespit edilen veya risk oluşturan sorunları düzeltip müşterilere veriyordu. Haziran ayında yapılan 1,4 milyon aracın geri çağırılması şirketin devasa boyutta bir sorunla karşı karşıya kaldığını gösterir nitelikteydi. Sorun, araçlarda bulunan yakıt pompasında arıza riski olmasıydı.

Honda, şimdi yeni bir geri çağırma duyurusunda daha bulundu. Japon üretici, 737.000 aracını geri çağırdı. 2018 ve 2020 arasındaki tüm benzinli ve hibrit Accord modelleri ile 2019 ve 2020 hibrit Insight modelleri geri çağrıldı. Geri çağırmanın sebebi, aracın içerisinde bulunan bir modülün yazılımının düzgün çalışmadığının tespit edilmesi.

Sorunun kaynağı Karoseri Kontrol Modülü (BCM) yazılımı:

Honda, yaptığı duyuruda geri çağırdığı araçların Karoseri Kontrol Modülü (Body Control Module (BCM)) içerisinde bir sorun olabileceğini belirtti. Açıklamalara göre modülde bulunan yazılımdaki hatalar, aracın bu modülü ile diğer parçaların arasında bir anlaşmazlık oluşturabilir ve bu da istenmeyen hareketlerin gerçekleşmesine sebep olabilir. Bu sorunlar geri görüş kamerasının çalışmaması, sinyallerin doğru yanmaması veya sileceklerin düzgün çalışmaması gibi sorunlar.

Şirket, bu yazılımdan kaynaklı herhangi bir kaza veya yaralanmanın kayıtlara geçmediğini de belirtiyor. Çok büyük bir hata gibi gözükmese de sıkıntı çıkarabilecek olan bu sorun nedeniyle Honda araçlarını geri çağırdı.