Honda, Yeni Teknolojisiyle Trafik Kazalarının Önüne Geçecek

Honda, Softbank ortaklığıyla tanıttığı yeni teknolojisini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu yeni proje, yayalar ve otomobillerin birbirleriyle iletişim kurarak olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Tam da dünyanın en güvenli otomobil markaları listesinin açıklandığı gün Honda da bu alanda yenilikçi çalışmaları hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Sürücülerin en çok güvendiği markalar arasında yer alan Honda, Japonya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Sofbank ile iş birliği yaparak yayalar ve otomobillerin kaza yapmalarına engel olmayı hedefliyor.

İlk defa 2017 yılında işbirliğine girdiklerini duyuran Honda ve Softbank, kullanacakları yeni teknolojiyle otomobillerin kendi arasında ve aynı zamanda yayalarla iletişim kurabilmelerini sağlayacak. Bağımsız 5G teknolojisine dayanan bu projede özel çekirdek ekipmanı ve baz istasyonlarından yararlanılacak. Aynı zamanda ‘araçtan her şeye’ olarak adlandırılan ve otonom sürüşü mümkün kılan hücresel V2X teknolojisi kullanılacak. Şu anda Japonya’nın Hokkaido eyaletinin Takasu kasabasındaki bağımsız 5G baz istasyonunun testleri yapılmaya devam ediyor.

Yayaların cep telefonlarına uyarı gönderilecek:

Kullanılması planlanan bu teknoloji, üç farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bunlardan ilki ‘araçlar tarafından görülebilen yayaları’ kapsıyor. Otomobillerin içinde yer alan kameranın görüş alanına giren bir yaya, çarpışma riski olması durumunda direkt olarak cep telefonuna 5G yoluyla bir uyarı alıyor. Bu şekilde çarpışma gerçekleşmeden yayanın yoldan çekilmesi sağlanıyor.

İkinci kategorideyse otomobillerin kendi görüş alanının dışındaki yayaları kapsıyor. Bunun yaşandığı durumlardaysa otomobiller arasında iletişim kuruluyor. Örneğin; sol şeritten gelen bir araç, kenardaki bir ağaçtan veya herhangi bir engelden dolayı göremediği yaya için sağ şeritten giden bir araç tarafından uyarılıyor. Aynı zamanda yayanın cep telefonuna da yine bir uyarı gönderiliyor.

Üçüncü kategoriyse otomobillerden birinin bu iletişimi kurabilmesi için gerekli olan teknolojiye sahip olmadığı durumları kapsıyor. Bir önceki örnekten gidecek olursak; sol şeritten gelen araç, hem yayayı göremiyor hem de iletişim kuramıyor. Bu durumda sağ şeritten giden araç yaya ile iletişim kurup gelen araç için uyarı gönderiyor. Bu şekilde yalnızca içinde bulunduğunuz otomobilin değil, diğer otomobillerin de yayalarla kaza yapması engellenmiş oluyor. Honda, 31 Mart 2022 tarihinden önce bu teknolojiyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini paylaştı.

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Türkiye’ye de uygulanması sizce nasıl olur? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.