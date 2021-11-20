Otomobil sektörünün lider markalarından Tesla, dünyanın ‘en güvenilen otomobilleri’ listesinde şaşırtıcı bir sonuç aldı. Yapılan bir diğer listeyse Tesla’yla ilgili çelişen sonuçlar veriyor.

Otomobil sektörünün en çok konuşulan markası haline gelen Tesla, son bir haftadır haber başlıklarında olumsuz gelişmelerle yer alıyor. Bazı Tesla müşterilerinin araçlarda USB bağlantı noktalarının eksik olduğunu söylemesinin hemen ardından bugün de Tesla otomobillerin kontrol edildiği uygulama çökmüştü. Bu olumsuz haberlere şimdi bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu seferki daha ciddi gözüküyor.

ABD’nin yıllık tüketici verilerini değerlendiren Consumer Reports, bu yılki sonuçlarında Tesla araçların ‘dünyanın en güvenilen’ otomobil markaları arasında son sıralarda yer aldığını açıkladı. Consumer Reports, hazırladığı listede bu yıl tüketiciler tarafından tercih edilen ‘dünyanın en güvenli’ 28 markasını sıraladı. 1 trilyon dolardan fazla değeri olan ve otomobil sektörünün en değerli markası olan Tesla’nın ise bu listenin altında ezildiğini söyleyebiliriz.

Bir listede sonda yer alan Tesla diğer bir listede ilk sırada:

Uzmanlara göre Tesla’nın bu listede aldığı kötü sonuç ön görülebiliyordu. Şirketin daha fazla ve daha hızlı araç üretmek için kimi zaman acele ettiğine dikkat çekilirken bu durumun genel kalite standartlarında da düşüşe yol açtığı belirtiliyor. Fakat ilginç bir şekilde Consumer Reports tarafında yapılan ‘tüketici memnuniyeti’ araştırmasında hazırlanan listedeyse Tesla bir numarada yer alıyor. Bu da şirketin şu an neden hâlâ dünyanın en değerli otomobil markası olduğunu açıklar nitelikte.

Tesla’nın sondan bir önce yer aldığı dünyanın en güvenilir 28 arabasının yer aldığı listenin tamamıysa şu şekilde: