Her geçen gün gelişen teknoloji, hayatımızın her alanında bizi karşılıyor. Mutfaktaki gelişmelerin birçoğu, hayat kurtarırken vakitten de tasarruf etmemizi sağlıyor. Airfryer, blender, mixer, thermomix ve dahası…

Peki tüm bu teknolojilerin en başına, 1969’a takvimlerimizi ayarlasak, mutfak teknolojisinin atıldığı ilk adımları görmek ister misiniz?

Üstelik o dönemde, döneminin çok ötesinde bir “mutfak bilgisayarı” geliştirilmişti. Bu bilgisayar, ne işe yarıyordu?

1969’da Honeywell, H316 model mutfak bilgisayarını piyasaya sürmüştü.

O dönemde evde bilgisayar kullanımı, hele ki mutfak için bir bilgisayar oldukça uzak ve garip bir yenilikti. Günlük yaşama henüz uzak olan bilgisayarlar, büyük ve pahalı makineler olarak yalnızca endüstriyel, bilimsel ve ticari alanlarda kullanılıyordu. Fakat Honeywell, ezberleri bozarak yeni H316 modelini tanıtmıştı.

Honeywell H316, aslında bir bilgisayarın temel yapı taşlarını taşıyan, minyatürleşmiş bir versiyondu. Tasarım açısından da çok farklıydı. Orijinal H316, rack-mountable yani raf üzerine yerleştirilebilen bir cihazdı. Ancak şirket, pazarlama stratejisi olarak masa üstü ve pedestalli versiyonlarını da üretti. Pedestalli versiyonu ise "mutfak bilgisayarı" olarak tanıtıldı.

Model, 1969’da Neiman Marcus’un ünlü Noel Kataloğu’nda yer aldı.

Mutfaklara modern bir dokunuş olarak üretilen Honeywell, modern mutfaklarda kullanılmak üzere tasarlandı. Bilgisayarın amacı ise yemek tarifleri vermekti. Üstelik boyutlarıyla bir sehpa görüntüsünü andıran cihaz, yaklaşık 52 kg ağırlığındaydı. Yani pek de pratik bir cihaz değil gibi görünüyor…

O dönem cihazın fiyatı ise 10.600 dolardı, ki bu da o dönemin ortalama yıllık gelirinin neredeyse iki katı anlamına geliyor. Anlayacağınız bu ürün, maddi durumu çok iyi olan kişiler için geliştirilmişti.

Mutfak bilgisayarının amacı, yemek tariflerini dijital ortamda saklamak ve seçildiğinde tarifi vermekti.

Aslında yemek tarifi kitabının yaptığı görevi dijital anlamda gerçekleştirmeyi amaçlayan bir işleyişe sahipti. Cihaz sadece 4KB hafızaya sahipti ve kullanıcıya ışıklar aracılığıyla bilgi veriyordu. Bu ışıklar yanıp sönerken kullanıcılar tarifleri "okumaya" çalışıyorlardı. Yani günümüz teknolojisinde olduğu gibi ekranda yazılı metinler yoktu.

Bu mutfak bilgisayarının tanıtımı, kullanımdan ziyade bir reklam stratejisi olarak değerlendirilebilir. 1960'ların sonlarına doğru Neiman Marcus, yüksek fiyatlı ve alışılmadık ürünlerle dikkat çekmeyi amaçlayan bir pazarlama yaklaşımı benimsiyordu. 1969’da bu cihazın da tanıtıldığı katalog, bu tür ürünlerin bir arada sunulduğu bir platformdu. Honeywell'in mutfak bilgisayarı, aynı katalogda yer alan diğer sıra dışı ürünlerle zengin ve lüks bir yaşam tarzını simgeliyordu.

Bu ürünlerin amacı, gerçek bir pazar talebi yaratmaktan çok lüks ürünler aracılığıyla dikkat çekmekti.

Honeywell de "mutfak bilgisayarı" ile aynı stratejiyi benimsedi. Bu bilgisayar, insanların dikkatini çekmeyi başardı ve Neiman Marcus'un kataloglarına adını yazdırdı. Ancak o kadar da işlevsel olmayan bu bilgisayar, merak edildiği kadar talep görmedi.

Belki bilgisayarların kişisel kullanımının önünü açan bir proje olsa da Honeywell H316, insanlara çok hitap etmeyen bir yenilik olarak adını tarihe geçirmişti. Şu an çok düşük sayıda örneği kalan bu cihaz, Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde sergileniyor ve retro bilgisayar tutkunları için önemli bir simge hâline gelmiş durumda.

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