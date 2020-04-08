Honor 30 Pro'nun Kamerasıyla Çekilen Süper Ay Fotoğrafları

Honor, yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Honor 30 Pro ile çekilen Süper Ay fotoğraflarını paylaştı. Çekilen fotoğraflar, telefonun geçtiğimiz yıl P30 Pro'da gördüğümüz Ay Modu'na benzer bir modla gelebileceğini gösteriyor.

Dünya dün gece, Ay'ın normalden daha yakın olduğu ve daha büyük göründüğü Süper Ay'a tanık oldu. Honor da bu fırsatı kaçırmadı ve Ay'ın Honor 30 Pro ile çekilen fotoğraflarını paylaştı. Çekilen fotoğraflar, akıllı telefonun Ay Modu özelliğiyle gelebileceğini de gösterdi.

Honor'un üst şirketi olan Huawei, geçtiğimiz yılın başlarında P30 Pro'yu Ay Modu ile tanıtarak hayranlık uyandıran bazı fotoğraflar paylaşmıştı. Şirket, Ay Modunu çeşitli reklamların yanı sıra bazı sinemalarda ve Avengers: Endgame filminin sonunda da tanıtım olarak göstererek pazarlamıştı.

Honor 30 Pro ile çekilen Süper Ay görüntüleri

Daha önce ortaya çıkan render görüntüleri, Honor 30 Pro'da Huawei P40 serisinde kullanılan 50 MP Sony IMX700 sensörünün yer alabileceğini gösteriyordu. Çekilen ikinci fotoğraf, aynı sızıntıda onaylanan periskop kameraya işaret ediyor.

Honor 30 Pro, Kirin 990 5G yonga seti, 8/12GB RAM ve 126/256GB dahili depolama gibi üst düzey özellikler sunacak. Cihazın, kutusundan Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 arayüzü ile çıkması bekleniyor. Ayrıca daha önce telefonun ana kamera, ultra geniş açılı sensör, telefoto lensi içeren üçlü arka kamera kurulumu ile geleceği konuşuluyordu.

Telefonun kamera performansını yalnızca marka tarafından paylaşılan örneklerden değerlendirmek zor, ancak yine de fotoğraflar etkileyici görünüyorlar. Honor 30 Pro, resmi olarak 15 Nisan'da piyasaya sürülecek.