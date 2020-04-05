Geekbench'te Honor 30 Pro Olabilecek Telefon Ortaya Çıktı

Geekbench’te yer alan ve model numarası EBG-AN00 olarak belirtilen gizemli bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun Huawei ya da Honor ürünü olduğu ve muhtemelen Honor 30 Pro olduğu düşünülüyor.

Huawei ve firmanın popüler alt markası olan Honor, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönelttiği suçlamalar ve uyguladığı ambargonun ardından uluslararası piyasada gerilemişti. Bu durum firmayı yeni modeller geliştirmekten alıkoymuyor.

Ambargo kararının ardından Huawei ve Honor, pek çok yeni modelini Çin pazarını hedef alarak üretmeye başlamıştı. Yine de firma, uluslararası piyasalarda da söz sahibi olabilecek pek çok akıllı telefon üretiyor.

Geekbench’te gizemli telefon

Huawei’nin alt firması olan Honor,15 Nisan’da yeni Honor 30 serisinin tanıtımını yapacak. Tanıtım öncesinde ise Geekbench’te yer alan gizemli bir telefon dikkat çekti. Bu telefon yeni Honor 30 Pro olabilir.

Telefonun Geekbench’teki ismi olarak Huawei EBG-AN00 kullanıldı. Tek çekirdek skoru 3876 olan telefon, çoklu çekirdek testinde ise 12.571 puan toplamayı başardı. Listelemede dikkat çeken bir ayrıntı ise telefonun Android 10 işletim sistemi kullanması oldu.

Yeni Honor 30 Pro olduğu düşünülen telefonun işlemci hızı 1,95 GHz olarak göze çarpıyor. Listelemede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise işlemcinin 8 çekirdekli bir işlemciyle geleceği bilgisi oldu.

Honor 30 Pro hakkında bilinenler

Honor 30 serisi, firmanın 2019 yılında çıkardığı Honor 20 serisinin yerini alacak. Bu seride Honor 30 Pro’nun dışında Honor 30 ve muhtemelen Honor 30s yer alacak. Telefon hakkında kesin bilgilerimiz olmasa da yeni telefonda firmanın üst seviye işlemcisi Kirin 990 yonga seti kullanılacağı ifade edilmişti.

Cihazda ayrıca büyük bir AMOLED ekran yer alacak. Ekranda delik içerisine yerleştirilmiş bir ön kamera yer alacak. Sızan görüntülere göre telefonun oldukça gelişmiş bir kamera düzeneği de olacak. Detaylar bilinmese de telefonda 64 MP ana kamera kullanılması ve 5G desteği bulunması bekleniyor.

Telefonun gizemli model numarası Huawei EBG-AN00, daha önce de 3C sertifikalandırmasında bir başka model numarası olan EBG-AN10 ile birlikte yer almıştı. Görünüşe göre bu iki telefon birbirlerinin varyantı ancak kesin bir bilgimiz yok. İddialara göre model numarasındaki EBG, Edinburgh anlamına geliyor. Huawei’nin cihaz kod adlarını Birleşik Krallık şehirlerinden seçtiği biliniyor.