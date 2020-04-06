Huawei'den 55x Zoom Özellikli Bir Telefon Geliyor Olabilir

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon kameralarında yaşanan yoğun rekabette yeni bir cephe açmaya hazırlanıyor. Bugün ortaya çıkan bazı söylentilere göre Huawei ve onun alt markası Honor, 55x dijital zoom özelliğine sahip bir akıllı telefon geliştiriyor olabilir.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, son yıllarda piyasaya sürdüğü cihazları ile müşteri tabanını önemli ölçüde artırdı. Çinli markanın etiketini taşıyan akıllı telefonların alametifarikalarından biri de hiç şüphesiz kamera özellikleri.

Nitekim Huawei’in en yeni üst düzey akıllı telefonu P40 Pro’nun DxOmark puanları da bu çıkarımı doğruluyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, kamera benchmark’ına 50 megapiksel çözünürlüğündeki Quad-Bayer sensörü ile giren amiral gemisi, 128 puanla en dişli rakiplerini dahi geride bırakmayı başarmıştı. P40 serisi ile çıtayı erişilmesi zor bir noktaya çıkaran Huawei, bununla da yetinmeyecekmiş gibi görünüyor.

DxOmark, Huawei P40 Pro'yu dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip telefonu ilan etmişti

Çinli micro-blog platformu Weibo’da ortaya çıkan bir sızıntı, EMUI kamera uygulamasında 55x zoom seçeneğine sahip bir akıllı telefonunun varlığına işaret ediyor. Şu anda hiçbir Huawei veya Honor telefonunda bu seçenek yok. Huawei P30 Pro ve P40 Pro, 50x'e kadar dijital zoom desteği sunuyor. Huawei P40 Pro+ ise 100x dijital zoom ile geliyor. Bu da, Huawei veya alt markası Honor'un muhtemelen 55x zoom sunan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştıkları anlamına geliyor.

Bununla birlikte 55x zoom, yeni cihazdaki görüntüleme kapasitesinin P40 Pro'dan daha güçlü olduğu anlamına gelmez. Zira piksel boyutu ve yazılım optimizasyonu gibi dikkate alınması gereken başka parametreler de bulunuyor. Öte yandan sızıntıyı gerçekleştiren kişi, söz konusu telefonun ne zaman piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Huawei'in 55x zoom özellikli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını iddia eden paylaşım

Honor 30 serisi, Huawei nova 7 serisi, Huawei Mate 30S serisi ve Mate 40 serisi hala piyasaya çıkmayı bekliyor. Belki de sızıntının kaynağı bu cihazlardan biri olabilir ancak bunun için biraz daha beklememiz gerekecek. Konuya ilişkin yeni bilgilere ulaştığımız takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.