Çinli teknoloji devi Huawei’in en yeni üst düzey akıllı telefonu P40 Pro’nun DxOmark puanları belli oldu. Kamera benchmark’ına 50 megapiksel çözünürlüğündeki Quad-Bayer sensörü ile giren amiral gemisi, 128 puanla en dişli rakiplerini dahi geride bırakmayı başardı.

Huawei’in uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi modeli Huawei P40 Pro, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Kirin 990 5G yonga seti, 6.58 inç Full HD+ OLED ekran, çift ön kamera ve 50 megapiksellik Quad-Bayer sensör gibi kağıt üzerinde harika özelliklere sahip olan akıllı telefon, AnTuTu’da 482.457 puan aldıktan sonra bu kez de DxOmark testinde boy gösterdi.

Huawei P40 Pro’nun aldığı puanlardan önce, kamera özelliklerine kısa bir bakış atalım. Çinli markanın yeni yakışıklısında f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. PDAF ve OIS ile desteklenen bu sensöre, 40MP ultra geniş açılı sensör, 8 MP 10x optik SuperZoom lens, 8 MP 3x optik zoom telefoto lens ve 3D derinlik sensörü eşlik ediyor. P40 Pro’nun ön tarafında ise Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS video kaydı yapılmasına imkan tanıyan geniş açılı 32MP kamera ve ve derinlik sensörü yer alıyor.

Şimdi gelelim Huawei P40 Pro’nun layık görüldüğü puanlara. DxOmark mühendisleri, doğal iç ve dış ortamlardaki çekimler ile laboratuvarda gerçekleştirdikleri testler sonucunda Çinli markanın yeni amiral gemisinin kamerasına 128 puan verdi. Pozlama, renk, gece çekimi, geniş açı ve zoom gibi tüm alt kategorilerde kusursuz bir performans sergileyen P40 Pro, fotoğraf tarafında 140, video tarafında ise 105 puan almayı başardı.

Bu sonuçlar, Huawei P40 Pro’yu kamera tarafında dünyanın en iyisi yapıyor. Parlak dış mekan çekimlerinden, düşük ışıklı sahnelere kadar neredeyse her durumda çok iyi bir pozlama ve kontrast sağlayan cihaz, ortalığı tam anlamıyla tozu dumana kattı.

Fotoğraf tarafında aldığı 140 puan ile sektördeki en dişli rakiplerini dahi geride bırakan P40 Pro, sadece kağıt üzerinde değil, pratikte de ne kadar iddialı bir telefon olduğunu gözler önüne seriyor. Huawei P40 Pro’nun tüm özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.