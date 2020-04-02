Honor 30'un 50MP Kameraya Sahip Olacağını Kanıtlayan Görsel

Honor'un yaklaşmakta olan yeni telefonu 30 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir süredir kamera özellikleriyle gündem olan modelin sızdırılan bir görüntüsü, Honor 30 serisinde Sony IMX700 sensörün bulunacağını ortaya koyuyor.

Akıllı telefon tutkunları şu sıralar, Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olan Honor'u konuşuyorlar. Çünkü şirket, geçtiğimiz günlerde birbirinin peşi sıra yeni akıllı telefon modellerini tanıttı ve yenileri için hazırlanmaya da devam ediyor. Honor, 15 Nisan'da da " Honor 30" isimli yeni akıllı telefon serisini tüketicilerin beğenisine sunacak.

Kısa süre önce ortaya atılan bazı söylentiler, Honor 30'un Sony tarafından geliştirilen IMX7 serisi bir ana kameraya sahip olacağını ortaya koyuyordu. Sızdırılan ve telefonun kamera kurulumunu resmeden bir görsel, bu söylentilerin doğru olduğunu, Honor 30'un Sony'nin IMX700 isimli 50 MP'lik sensörüne sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Honor 30'un sızdırılan görseli

Sony'nin IMX700 sensörü ile ilgili bildiğimiz şeyler çok sınırlı. Ancak Honor 30'un görüntüsünü sızdıran kaynaklar, IMX700'ün Sony'nin en büyük mobil sensörü olacağını söylüyorlar. Bu açıklama, IMX700'ün Huawei P40 serisindeki 1/1.28'lik sensöre eş değer olabileceğini ortaya koyuyor.

Honor 30'un sızdırılan görüntüsü, telefonun kamera kurulumunun 4'lü yapıda olacağını ve bunlardan bir tanesinin de periskop kamera olacağını ortaya çıkarıyor. Honor, yaklaşmakta olan yeni telefonunda iki adet LED flaş ve OCTA PD özelliğini sunacak.

Sızdırılan görüntü, Honor 30'un bir kızılötesi blastere ya da 3.5 mm'lik bir kulaklık girişine de sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca bu bölümün hemen sol tarafında ikincil bir mikrofon olduğunu görebiliyoruz. Tüm bunlara ek olarak Honor 30'un metal bir çerçeveye sahip olacağını, telefonun üst tarafına yerleştirilen antenler sayesinde anlıyoruz.

Honor, 15 Nisan geldiğinde 30 ve 30 Pro olarak isimlendirdiği iki farklı telefon modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Şirketin yapacağı açıklamalar, 30 serisi ile ilgili tüm detayları ortaya koyacak ancak 15 Nisan'da kadar da şirkete yakın kaynaklar, bu telefonu boş bırakmayacaklar gibi görünüyor.