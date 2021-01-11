HONOR, yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro 2021'i duyurdu. Intel'in 10. nesil i5 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce MX350 GPU ile de günlük kullanıcılar için oldukça yeterli bir deneyim sunuyor. Fiyatı açıklanmayan model, muhtemelen 1.000 dolar bandında olacak.

Birkaç ay önce Huawei'den ayrılarak yoluna devam eden HONOR, CES 2021 etkinlikleri kapsamında yeni bir dizüstü bilgisayar duyurdu. "MagicBook Pro 2021" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, sahip olduğu yeni nesil donanım özellikleri ve aslında uygun olması beklenen fiyatı ile rakipleriyle ciddi bir rekabete girebilecek gibi görünüyor.

HONOR tarafından yapılan açıklamalara göre MagicBook Pro 2021, 16,1 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip. Yüzde 90 oranında ekran gövde oranına sahip olan dizüstü bilgisayar, alıştıklarımızdan farklı boyutuyla farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Öte yandan alüminyum kasaya sahip olan MagicBook Pro 2021, kullanıcılara premium deneyim vadediyor.

HONOR MagicBook Pro 2021 işte böyle görünüyor

HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarı, Intel'in 10. nesil işlemcilerinden güç alıyor. Bu bağlamda kullanıcılara, sadece Intel Core i5-10210U seçeneği sunuluyor. 16 GB RAM ile desteklenen MagicBook Pro 2021, NVIDIA GeForce MX350 GPU ile de kullanıcıları memnun edecek düzeyde. Şirket, dpeolama alanı konusunda ise resmi bir açıklama yapmadı.

HONOR MagicBook Pro 2021, bir adet HDMI, üç adet USB Type-A, bir adet USB Type-C ve bir adet de 3,5 milimetrelik kulaklık girişine sahip. Bu bağlantı seçenekleri, günlük kullanıcılar için fazlasıyla yeterli olacak gibi duruyor. Şirket, CES 2021'de duyurduğu dizüstü bilgisayarın fiyatını açıklamamış olsa da MagicBook serisinin önceki modellerine baktığımızda, MagicBook Pro 2021'in 1.000 dolar bandında olacağını ifade edebiliriz.