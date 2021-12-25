Honor'un Katlanabilir Telefonu Ocak'ta Tanıtılabilir

Honor'un ilk katlanabilir telefonu 'Honor Magic V'in ne zaman tanıtılacağı merak ediliyordu. Twitter'da bulunan bir sızıntı kaynağı, merakla beklenen telefonun tanıtılacağını iddia ettiği tarihi paylaştı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, ‘Magic V’ ismi verilen ilk katlanabilir telefonunu yakın zamanda piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, ‘amiral gemisi’ olacak bu telefona yönelik paylaşımlar yapmaya ve insanları heyecanlandırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Magic V’in Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacak olan ilk katlanabilir telefon olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Bunun dışında da telefonun 6.5 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip olacağı, açıldığında 8 inç büyüklüğe ulaşacağı ve tasarımının Honor 50 ve Honor 60’a benzeyeceği sızıntıları yayılmıştı. Bu gelişmelerin ardından da birçok kaynak telefonun resmi duyurusunun yakın zamanda yapılacağını tahmin etmeye başlamıştı. Şimdi de bu konu hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

10 Ocak’ta tanıtılabilir

Sızıntılarıyla tanınan Teme (@rodent950) isimli Twitter kullanıcısı tarafından 24 Aralık günü atılan bir tweet’te şirketin heyecanla beklenen katlanabilir telefonunun yakın zamanda tanıtılacağı iddia edildi. Teme, Honor Magic V’in 10 Ocak’ta tanıtılarak Çin pazarına getirileceğini aktardı. Tabii bu kullanıcının her ne kadar sızıntıları doğru çıkabilen bir kaynak olduğunu söylesek de telefonun lansmanı hakkında hâlen resmi bir açıklamanın bulunmadığını belirtmemiz gerek.

Telefon hakkında şu ana kadar sızıntılar dışında pek bilgi bulunmasa da 2020 yılında Huawei’den ayrılan şirketin CEO’su Zhao Ming, Honor’un Weibo hesabından kısa bir video yayımlamış ve telefon ile ilgili küçük bilgiler vermişti. Ming, Magic V’in en iyi katlanabilir telefon ekranlarından birine sahip olacağını ve hasar olasılığını düşürmek için karmaşık menteşe teknolojisine sahip olacağını belirtmişti.

Katlanabilir telefonların gittikçe popülerleştiğini belirtmemiz gerek. Uzmanlar bu teknolojiye sahip telefonların, güvenilirlik ve yüksek fiyat sorunu çözülebilirse akıllı telefonların geleceği olacağını ve gittikçe yaygınlaşacağını düşünüyor. Honor’un yeni telefonu da bu konuda önemli bir adım atacak olması sebebiyle birçok insanda merak ve heyecan uyandırıyor.