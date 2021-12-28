Honor, Katlanabilir Telefonu Magic V'i İlk Kez Gösterdi

Honor, katlanabilir akıllı telefon piyasasının hakimi olacağını iddia ettiği ilk katlanabilir telefonu Magic V'ten video yayımladı. Videoda telefonun kendisi ve tasarımı ilk kez gösterildi.

Katlanabilir akıllı telefonların gelecekte büyük bir yer edineceği artık kanıtlanmış durumda. Bir yandan ilk ticari modeli piyasaya süren Samsung, yeni telefonlarını geliştirmeye devam ederken diğer yandan da Huawei, OPPO Xiaomi ve Motorola gibi isimler de katlanabilir telefonlar piyasaya sürdü. Bugünse bu furyaya katılması beklenen bir diğer markadan yeni bir haber geldi.

Daha önce Huawei bünyesinde bulunan ve artık bağımsız olan Honor, ilk katlanabilir akıllı telefonu Honor Magic V’i bir videoyla birlikte gösterdi. Şirket, yayımladığı videoyla telefonun tasarım detaylarını gösterirken telefonu ne zaman resmen tanıtacağınıysa açıklamadı. Öte yandan telefon hakkında bugüne kadar pek çok bilgi paylaşıldı.

Honor Magic V’in etkileyici videosu:

Bugüne kadar öğrendiklerimize göre Honor Magic V, 6,5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Telefon, Samsung Galaxy Fold benzeri bir yapıyla gelecek ve yatay bir şekilde katlanacak. Telefon açıldığındaysa ekran boyutu 8 inçe yükselecek. Bu ekranın çözünürlüğüyse 2.200 x 2.480 piksel olacak.

Telefon, donanım kısmında da beklendiği gibi büyük bir güce yer verecek. İşlemci bölümünde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yer alacakken buna 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik edecek. Öte yandan bir iddiaya göre telefon, 108 MP’lik bir kameraya da yer verecek. Bu ana kameranın yanında bir adet ultra geniş açılı kamera ve bir adet telefoto lensi yer alacak. Selfie kamerasıysa 16 MP çözünürlüğünde olacak.

Honor'un bu akıllı telefonu nasıl bir fiyatlandırmayla piyasaya süreceği bilinmiyor. Ancak HONOR CEO’sunun yaptığı açıklama, buna dair büyük bir fikir veriyor olabilir. CEO, Magic V’nin önümüzdeki yıl katlanabilir telefon kameraları arasında lider olacağını ifade etti. Bu da halihazırda fiyatları normalleşmeye başlayan pazarda Honor'un daha da ön plana çıkmak için bir tık daha düşük fiyatlandırma yapabileceğini gösteriyor.