GPU Turbo Destekli Honor MediaPad T5 Tanıtıldı

Honor'un orta seviyedeki yeni tableti Honor MediaPad T5 ya da diğer adı ile Honor Tab 5, Çin'de düzenlenen basın etkinliği ile resmi olarak duyuruldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, Çin’de düzenlediği basın etkinliği ile yeni orta seviye tableti Honor MediaPad T5 ya da diğer adı ile Honor Tab 5’i tanıttı. Yeni Honor MediaPad T5, temel olarak bu yılın başlarında tanıtılan Huawei MediaPad T5 ile aynı özelliklere sahip.

Honor MediaPad T5’i (Honor Tab 5) Huawei MediaPad T5’ten ayıran özellikler kamera özellikleri ve parmak izi tarayıcı. Honor MediaPad T5, yüz tanıma kilidine ek olarak bir parmak izi tarayıcıya sahip. Cihazın tüm özelliklerini ise aşağıdaki listeden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Honor MediaPad T5 Özellikler

Kirin 659 işlemci, GPU Turbo desteği

3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

10.1 inç 1920 x 1200 Full HD ekran

Buzul mavi ve gri renk seçenekleri

243mm × 164mm × 7.8mm boyut

Huawei Histen 5.0 ses teknolojisi

Yeni Honor MediaPad T5, 3GB RAM’li sürümü için 200 dolar (~1200 TL), 4GB RAM’li versiyonu için ise 230 dolar (~1400 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca 4GB RAM’li versiyonun bir LTE varyantı da bulunacak ve bu varyantın fiyatı 360 dolar (~1600 TL) olacak.