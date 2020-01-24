Honor'un pazarlama müdürü, şirketin kamera tarafında çözünürlükten ziyade daha yüksek piksel boyutunu öne çıkaracağını açıkladı. Akıllı telefon üreticisi, 100 MP'den yüksek kameralar vadeden rakipleriyle aynı yolu izlemeyecek.

Son zamanlarda bazı akıllı telefon üreticileri, cihazlarını 64 MP ve 108 MP gibi yüksek çözünürlükler sunan kameralarla tanıttı. Ancak Huawei'nin alt markası olan Honor, yeni nesil telefonlarında çözünürlüğü değil pikselin boyutunu artırmaya odaklanacağını söylüyor.

Honor Pazarlama Bölümü Müdürü Kailang Shen, Weibo'dan yaptığı paylaşımda, markanın 108 MP kameralı telefonlar tanıtan diğer cihaz üreticilerini takip etmeyeceğini belirtti. Shen paylaşımında, "100 MP sensördeki pikselin 0,8 μm (mikron) değerini aşması zordur. Sony ve biz, 1μm veya daha büyük bir piksel boyutunun amiral gemisi hassasiyetini ve görüntü kalitesini sağlayabileceğine inanıyoruz. Şirketimiz, 2020 yılında büyük pikselli kamera rotasına sıkıca bağlı kalacak." ifadelerine yer verdi.

Honor, yüksek çözünürlüğe değil büyük piksellere önem verecek

Büyük pikseller, küçük piksellerle karşılaştırıldığında, daha fazla ışık, yüksek görüntü kalitesi ve daha az kumlanma sağlıyor. Öte yandan daha yüksek kamera çözünürlüğü ise fotoğraflarda daha fazla ayrıntı sunuyor. Honor'un 5G amiral gemisi modelleri Honor V30 ve V30 Pro, 40 MP'lik ana kamerayı 1μm piksel boyutu ile birleştiriyor. Böylece daha yüksek çözünürlük, görüntü kalitesi ve daha iyi bir aydınlatma elde ediyor.

Sonuç olarak Honor, piksel boyutunun, sensörün çözünürlüğünden daha önemli olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle, 108 MP çözünürlük tek başına çok fazla fark yaratmasa da, rakip olarak gelen büyük pikseller, görüntü kalitesi için büyük ölçüde faydalı olacak. Büyük piksel boyutlu kameralar, lens ve görüntü işleme gibi diğer tüm faktörlerin sabit tutulduğu varsayılarak daha iyi ışık hassasiyeti nedeniyle düşük ışıkta da daha iyi performansa sahip.