DxOMark, Honor'un 5G destekli ilk telefonu olan V30 Pro'nun arka kamera performansını test etti. Girdiği testlerde beklenmedik bir derece başarılı olan V30 Pro, 122 puan alarak DxOMark'ta ikinci sıraya yerleşti.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, yaklaşık bir ay önce ilk 5G telefonları V30 ve V30 Pro'yu duyurdu. Aralık ayının başında Çin pazarına giren telefonlar, şimdiyse "DxOMark" isimli platformda gün yüzüne çıktı. Honor V30 Pro, DxOMark'ın arka kamera testlerinde, zirveyi zorlayacak bir puan almayı başardı.

DxOMark, zaman zaman yaptığı testlerle haberlerimize konu olan bir platform. Akıllı telefonların kameralarına yönelik detaylı testler yapan platform, bu testler sonucunda akıllı telefonlara puan veriyor ve bu puan, dünya genelindeki teknoloji tutkunlarınca önemseniyor. Platform, akıllı telefonların kameralarına verdiği nihai puanı ise farklı ortamlardaki en az 1.600 fotoğraf ve 2 saatten uzun süre çekilen videolarla belirliyor.

İşte Honor V30 Pro'nun etkileyici DxOMark puanı

DxOMark, 5G destekli Honor V30 Pro'nun arka kamerasına 122 puan verdi. Bu puan, Huawei ailesinin DxOMark'ın kralı olduğunu ortaya koyuyor çünkü DxOMark'ın bugüne dek yaptığı testlerde en yüksek puanı alan telefon da 123 puanla Huawei Mate 30 Pro 5G olmuştu. Listenin zirvesinin aldığı puandan da anlaşılabileceği üzere Honor V30 Pro, DxOMark sıralamasındaki en iyi arka kameraya sahip ikinci telefon olma ünvanını kazanıyor.

Honor V30 Pro'nun aldığı puanın etkileyici yanı, 121 puan alan standart Huawei Mate 30 Pro'yu geride bırakmış olması. Böylelikle Honor, üst şirketi olan Huawei'ye karşı etkileyici bir zafer kazanmış oluyor. Dilerseniz şimdi, Honor V30 Pro'nun 122 puan almasını sağlayan kamera özelliklerinin neler olduğuna yakından bakalım.

Dikey pozisyonda yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuna sahip olan Honor V30 Pro, 40 MP çözünürlük sunan Sony IMX600 sensöre sahip. Bu ana arka kameraya 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlük sunan telefoto kamera eşlik ediyor. Honor V30 Pro'nun sahip olduğu tüm arka kameralar, PDAF ve lazer otomatik odaklama özelliğine sahipler. Ayrıca Honor V30 Pro, 4K çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyor.

İşte tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulmuş olan Honor V30 Pro, DxOMark platformunun zirvesini zorlayı başardı. Platform, şu an için Honor V30 Pro'nun sadece arka kamera performansını değerlendirmiş durumda ancak ilerleyen dönemlerde, Honor V30 Pro'nun ön kamera kurulumunun da DxOMark testlerine sokulması bekleniyor.