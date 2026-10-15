Samsung, Galaxy S23 serisi kullanıcıları için Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Bu, serinin son büyük Android güncellemesi oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy tekefon kullanıcılarına yeni işletim sistemi arayüzü One UI 9’u sunuyordu. Şimdi ise One UI 9 güncellemesi alan telefonlar arasına bir yenisi daha eklendi.

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Samsung, 2023 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelleri Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için Android 17 tabanlı kararlı One UI 9.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme paketi ilk etapta Güney Kore'deki beta test kullanıcılarına ulaştırılırken, önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak.

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S23 serisinin son büyük güncellemesi

Piyasaya Android 13 işletim sistemiyle çıkan Galaxy S23 serisi için One UI 9.0 güncellemesi kritik bir anlam taşıyor. Samsung, bu telefonların lansmanında toplamda 4 adet büyük Android güncellemesi sözü vermişti. Yeni güncelleme de dördüncü ve son oldu. Yani Galaxy S23 serisinin son büyük Android güncellemesini aldığını söyleyebiliriz.

Şirketin ilerleyen süreçte One UI 9.5 gibi ara güncellemeleri sunma ihtimali bulunsa da bu konuda henüz resmi bir onay verilmiş değil. Mevcut veriler ışığında S23 serisinin Android 18 tabanlı One UI 10 güncellemesini almayacağı biliniyor.

İşletim sistemi yükseltmeleri sona erse de cihazların güvenlik desteği devam edecek . Samsung'un 2023 yılı amiral gemisi modelleri için sunduğu 5 yıllık güvenlik desteği taahhüdü doğrultusunda, Galaxy S23 serisinin 2028 yılının başlarına kadar güvenlik güncellemelerini almaya devam etmesi bekleniyor.