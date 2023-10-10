Çinli teknoloji şirketi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Play 50 Plus"ı duyurdu. Kamuoyu giriş seviye olarak lanse etse de HONOR Play 50 Plus, sahip olduğu özelliklerle günlük kullanım için ideal ve uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıktı. Peki HONOR'un yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?
HONOR Play 50 Plus, 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranı sunan delikli ekranda, 8 MP selfie kamera bulunuyor. 850 nit maksimum parlaklık değerine sahip olan ekran, parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapmıyor. Bu sensör, telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.
Karşınızda HONOR Play 50 Plus
HONOR'un yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 12 GB'ye kadar RAM, 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, 6.000 mAh kapasiteli de bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya, 35W hızlı şarj desteğine sahip. Bluetooth 5.1 gibi nispeten yeni özellikler, HONOR Play 50 Plus'ta bulunuyor.
Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bir çerçeve içerisine bağımsız olarak yerleştirilen bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera bulunuyor. Yapay zekâ destekli kameraya 2 MP derinlik odaklı kamera eşlik ediyor.
HONOR Play 50 Plus teknik özellikleri:
|Ekran
|6.8 inç, FHD+, 90 Hz, IPS LCD, 850 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6020
|RAM
|8-12 GB
|Depolama
|256 GB
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 2 MP
|Batarya
|6.000 mAh (35W)
|İşletim Sistemi
|Magic OS 7.2 (Android 13)
|Bağlantı
|Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C
|Boyutlar
|166.7 x 76.5 x 8.24 mm
|Ağırlık
|199 gram
HONOR Play 50 Plus fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|Açıklanmadı
|12 GB + 256 GB
|195 dolar
HONOR Play 50 Plus'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor...