HONOR, bütçe dostu fiyata sahip olsa da etkileyici özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu Play 50 Plus'ı duyurdu. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak gelirse çok satacağı kesin.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Play 50 Plus"ı duyurdu. Kamuoyu giriş seviye olarak lanse etse de HONOR Play 50 Plus, sahip olduğu özelliklerle günlük kullanım için ideal ve uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıktı. Peki HONOR'un yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

HONOR Play 50 Plus, 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranı sunan delikli ekranda, 8 MP selfie kamera bulunuyor. 850 nit maksimum parlaklık değerine sahip olan ekran, parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapmıyor. Bu sensör, telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.

Karşınızda HONOR Play 50 Plus

HONOR'un yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 12 GB'ye kadar RAM, 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, 6.000 mAh kapasiteli de bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya, 35W hızlı şarj desteğine sahip. Bluetooth 5.1 gibi nispeten yeni özellikler, HONOR Play 50 Plus'ta bulunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bir çerçeve içerisine bağımsız olarak yerleştirilen bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera bulunuyor. Yapay zekâ destekli kameraya 2 MP derinlik odaklı kamera eşlik ediyor.

HONOR Play 50 Plus teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç, FHD+, 90 Hz, IPS LCD, 850 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6020 RAM 8-12 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (35W) İşletim Sistemi Magic OS 7.2 (Android 13) Bağlantı Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C Boyutlar 166.7 x 76.5 x 8.24 mm Ağırlık 199 gram

HONOR Play 50 Plus fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB Açıklanmadı 12 GB + 256 GB 195 dolar

HONOR Play 50 Plus'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor...