Honor, Yeni Tabletleri Tab 6 ve Tab X6'yı Duyurdu

Honor, düzenlediği bir etkinlikte yeni tablet modelleri Tab 6 ve Tab X6'yı duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip olan bu tablet modelleri, Kirin 710A işlemciden güç alıyorlar. Ayrıca bu tabletlerin fiyatı, tüketicileri çok da üzmeyecek gibi görünüyor.

Honor, bugün hayranlarını sevindiren bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında kısa bir süre önce yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro'yu duyuran şirket, şimdi de yeni tablet modelleri Tab 6 ve Tab X6'yı duyurdu. Honor ayrıca, kısa bir süre önce tanıştığımız tableti Tab V6'nın da yeni renginin satışa çıkarıldığını açıkladı.

Honor yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Tab 6 ve Tab X6'nın ortak ve farklı özelliklerine tek tek değinildi. Görünüşe göre Honor, duyurduğu yeni tablet modelleri ile tabletlerde farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan tüm kullanıcıların isteğini karşılamak istemiş. Dilerseniz artık lafı daha fazla uzatmayalım ve Honor'ın yeni tablet modellerine çok daha yakından bakalım.

Karşınızda Honor Tab 6

Honor Tab 6, 10.1 inç büyüklüğündeki bir ekrana sahip. FHD çözünürlüğe sahip olan bu ekranın 1000:1 kontrast oranı bulunuyor. 7.55 mm kalınlığında olan tablet, kullanım açısından avantaj sağlarken 460 gram ağırlığıyla da kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor. Kirin 710A işlemcinin kullanıldığı tablet, 3 GB ya da 4 GB'lik RAM seçeneklerinin yanı sıra 32 GB, 64 GB ya da 128 GB depolama alanlarıyla tercih edilebiliyor.

Honor mühendisleri, Tab 6'yı tasarlarken kullanıcıların en iyi deneyimi yaşamasını istemişler. Bunun için de tasarladıkları tablete önemli özellikler eklemeye karar veren mühendisler, bu konuda ilk olarak ses kalitesini iyileştirmişler. Huawei'nin Histen 6.1 ses teknolojisine sahip olan Honor Tab 6, büyük tasarımı ile de yüksek ses seven tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Ayrıca bu tablet, Honor Magic Pen isimli akıllı kalem ile kullanılabiliyor.

Honor Tab 6 fiyatı

Honor yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Tab 6'nın önümüzdeki saatlerde ilk satışına başlanacağına değinildi. İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan bu tablet modeli, 28 Temmuz'da da ikinci satış etabı için kullanıcıların karşısına çıkacak. Honor yetkilileri, Tab 6'nın fiyatlandırma durumunu ise şöyle açıklıyorlar;

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyon: 185 dolar (yaklaşık 1.260 TL + vergiler)

+ vergiler) 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyon: 200 dolar (yaklaşık 1.370 TL + vergiler)

+ vergiler) 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 240 dolar (yaklaşık 1.650 TL + vergiler)

+ vergiler) 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip 4G LTE destekli versiyon: 225 dolar (yaklaşık 1.540 TL + vergiler)

+ vergiler) 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip 4G LTE destekli versiyon: 270 dolar (yaklaşık 1.850 TL + vergiler)

Honor Tab X6 da Tab 6 benzeri bir tasarıma sahip

Honor'ın bugünkü etkinlikte duyurduğu ikinci tablet modeli Tab X6, pek çok özellik açısından Tab 6'ya benziyor. Örneğin Kirin 710A işlemci, FHD ekran, 3 GB ya da 4 GB RAM seçenekleri ile 32 GB ya da 64 GB'lik depolama alanı seçeneği Tab X6'da da mevcut. Bu tabletin Tab 6'dan en büyük farkı, Honor Magic Pen desteği ile kullanılamıyor oluşu.

Honor Tab X6 fiyatı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Honor Tab X6, ağustos ayı içerisinde tek bir renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu tabletin fiyat durumu işe şu şekilde olacak;

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyon: 155 dolar (yaklaşık 1.050 TL + vergiler)

+ vergiler) 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyon: 170 dolar (yaklaşık 1.165 TL + vergiler)

+ vergiler) 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip 4G LTE destekli versiyon: 170 dolar (yaklaşık 1.165 TL + vergiler)

Son olarak, bir süre önce tanışma imkanı yakaladığımız Honor Tab V6'nın yeni renk seçeneğine de değinelim. Honor'ın açıklamalarına göre tüketiciler, bugün itibarıyla Tab V6'yı uzay grisi renginde de satın alabilecekler. Bu tablet modeli ise 355 dolar (yaklaşık 2.430 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek.