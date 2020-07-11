Android tablet pazarının en maceracı ve en cesur firmalarından biri olan Lenovo, çift kullanıma sahip tabletleri arasına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. İddialara göre yeni Lenovo Yoga X, hem tablet hem monitör olabilir.

Lenovo geçmişte pek çok ilginç Android tablet üretmesiyle dikkat çekmişti. Özellikle çift kullanımlı tabletleriyle dikkat çeken firmanın tabletleri bugüne kadar hoparlör, projeksiyon cihazı, e-kitap okuyucu gibi yan işlevlerle de kullanılmıştı.

Firmanın yeni tableti de benzer bir özelliğe sahip olacak gibi duruyor. Lenovo, yeni Yoga X tabletlerinin aynı zamanda monitör olarak da kullanılabilmesini sağlamayı istiyor. Böylece tablet ikinci monitöre dönüştürülebilecek.

İkinci monitör arayüzü ortaya çıktı

Lenovo’ya ait dokümanların bir kısmı, geliştiriciler Till Kottmann ve Evan Blass tarafından paylaşıldı. Bu dokümanlar arasında “ikinci ekran kullanıcı deneyim çerçevesi” adlı bir belge dikkat çekti. Bu özellik henüz açıklanmamış bir cihaz için geliştirilmişti.

İddialara göre bu cihaz Lenovo Yoga Book X olacak. Bu tablet kendi başına bir monitör olamayacak olsa da diğer cihazlara hizmet eden ikincvil ekran olabilecek. Cihazı yalnızca tablet ya da monitör olarak kullanacağız gibi duruyor.

Temel olarak cihazın bir mikro HDMI girişi bulunacak. Bu girişi kullanarak tableti telefonlara, başka tabletlere veya Nintendo Switch gibi cihazlara bağlamak mümkün oluyor. Cihazı monitör moduna aldığınızda ayrı bir arayüze geçiyor, uygulamaları durduruyor. Bu uygulamaları tekrar kullanmak için ise bir PIN kodu girmeniz gerekiyor.

Lenovo Yoga X gizemini koruyor

Yeni çift kullanıma sahip tablet hakkında çok fazla bir bilgimiz bulunmuyor. Tabletin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor. Firmanın geçmişine baktığımızda “Ya tutarsa” şeklinde geliştirilmiş pek çok ürün göze çarpıyor. Haliyle yakın zamanda ürünü piyasada görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Tabii Mac kullanıcısı iseniz bu tablet yerine yeni iPad’i ve Apple’ın Sidecar özelliğini kullanarak tableti ikincil ekranınız olarak kullanabilirsiniz. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için Mac cihazınızın da en yeni modellerden olması gerekiyor.