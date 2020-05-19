Honor, 5G ve Wi-Fi 6 bağlantı standartlarını bir arada sunan yeni tableti Honor V6'yı tanıttı. Honor V6, şirketin amiral gemisi tabletlerinden biri olarak tasarımcılara yönelik çarpıcı özellikleriyle karşımıza çıktı.

Huawei'nin alt markası Honor, 5G ve Wi-Fi 6 desteğini bir arada sunan yeni tabletini duyurdu. Şirketin yeni tableti Honor V6, akıllı telefonlarının tasarım çizgisini ödünç alan, renk geçişlerine sahip bir parlak arka panelle geldi.

Honor V6, Çinli şirketin tablet serisinde üst seviye bir cihaz olarak son teknoloji bağlantı özellikleri sunuyor. Yeni tablet ayrıca Magic Pencil desteğiyle tasarımcılar için önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Honor V6 tasarımcılara yönelik amiral gemisi bir tablet

Honor V6'da %100 sRGB renk gamı çıkışı ve yüzde 84 ekran/gövde oranı ile 10.4 inç 2K ekran bulunuyor. Honor ayrıca 4096 seviye basınç hassasiyetini destekleyen Magic Pencil kalemine de destek veriyor. Cihazda 13 MP arka kameranın yanı sıra selfie ve görüntülü görüşmeleri için 8 MP ön kamera yer alıyor. Tablet ayrıca Bluetooth mekanik klavye ile birlikte geliyor.

Kirin 985 işlemcisinden güç alan tablet 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneğiyle üst seviye bir tablet olduğunu gösteriyor. Honor V6, Android 10 tabanlı olmasına rağmen ne yazık ki Google hizmetlerini desteklemiyor. Kullanıcılar uygulama indirmek için App Gallery ve üçüncü taraf diğer kaynaklara güvenmek zorunda kalacaklar.

Honor'un yeni tableti güçlü donanımını, 22.5 W süper hızlı şarjı destekleyen 7.250 mAh gibi yüksek kapasiteli bir bataryayla birleştiriyor. Cihaz, Huawei'nin kendi geliştirdiği Histen 6.1 3D ses teknolojisine ve dört geniş genlikli hoparlöre sahip. Honor V6, Wizard of OZ, Titanium Sky Silver ve Magic Night Black olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Honor henüz tabletin fiyatı hakkında açıklama yapmadı ancak 13 Haziran'da daha fazla detayın açıklanacağı belirtildi.

Honor V6 tablet özellikleri: