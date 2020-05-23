Honor'un yakın zamanda çıkartması beklenen yeni oyun telefonu Play 4 Pro, Kirin 990 işlemciye sahip olabilir. Cihazın fiyatının ise Play 4T serisine göre daha pahalı olacağı biliniyor.

Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi, oyun sektörüne yönelmiş durumda. Bu şirketler, oyun oynamaya yönelik akıllı cihazlar üreterek birçok kullanıcıya hitap ediyorlar. Güçlü özelliklere sahip telefonlar, benzersiz bir oyun deneyimi sunarak kullanıcılara farkını açıkça gösteriyor. Bu şirketlerden biri de Honor olarak biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda Honor, Play 4T ve 4T Pro'yu duyurmuştu. Şirket, Play 4T'nin 21 Nisan'da kullanıcılarla buluşacağını belirtirken Play 4T Pro hakkında herhangi bir tarih belirtmemişti. Şirketin bu telefonların haricinde bir de Play 4 Pro adında yeni bir telefon çıkartacağı biliniyor. Bu telefon 2018 yılında piyasaya sürülen Honor Play'in halefi olarak raflardaki yerini alacak.

Play 4 Pro'ya Kirin 990 5G güç verebilir:

Honor Play'in oyun odaklı bir telefon olduğu biliniyor bu yüzden halefi olan Play 4 Pro'nun da oyun odaklı bir cihaz olacağı düşünülüyor. Güvenilir bir kaynağın ortaya çıkarttıklarına göre, Play 4 Pro'ya güç verecek olan işlemci Kirin 990 5G olacak. Bununla birlikte Honor tarafından henüz varlığı kabul edilmemiş telefonun önümüzdeki haziran veya temmuz ayında ortaya çıkacağı iddia ediliyor.

Cihazın OXP-AN00 model numarasıyla Wi-Fi ve 3C sertifika platformlarında gözüktüğü iddia ediliyor. Eğer bu model numarası gerçekten de Honor Play 4 Pro'ya aitse, cihaz hakkında bir şeyler biliyoruz demektir. Listelemeye göre, cihazın kullandığı işletim sistemi Android 10 tabanlı EMUI 10 olacak ve 40 W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebilecek.

Henüz sadece bir tane fotoğrafı ortaya çıkan telefonun, dual-band Wi-Fi desteği bulunuyor. Cihazın fotoğrafından ortaya çıkanlara göre, ön kamera konusunda ikili bir kamera kurulumu tercih edilmiş. Arka kamera göz önüne alındığındaysa, Sony IMX600Y 40 MP ana kameraya sahip ikili bir kamera kurulumu cihazla birlikte kullanıcılara sunulacak.

Parmak izi okuyucu ekranın yan tarafına konumlandırılan cihazın fiyatının Play 4T serisi kadar ucuz olmayacağı biliniyor. Fiyat konusunda şu noktada net bir şey söylemek zor olsa da, 420 dolar (vergiler hariç 2.860 lira) olacağına dair söylentiler mevcut. Cihazla ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.