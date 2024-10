HONOR, yeni bütçe dostu telefonları X5b ile X5b Plus'ı duyurdu. Telefonlar, ultra uygun fiyatları ile ilgi görmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, yeni akıllı telefonları X5b ile X5b Plus'ı sessiz sedasız duyurdu. Bütçe dostu telefonlar, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olsa da daha fazlasını sunmuyorlar. Peki bu akıllı telefonlar hangi özelliklere sahipler ve fiyatları ne kadar?

Tasarım açısından tamamen aynı olan telefonlarda 6.56 inç boyutlu LCD ekranlar yer alıyor. HD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan ekranlarda yer alan çentikte ise 5 MP çözünürlük sunan selfie kameralar yer alıyor.

Karşınızda HONOR X5b ve X5b Plus

HONOR'un yeni akıllı telefonları, MediaTek'in Helio G36 işlemcisinden güç alıyorlar. Her iki telefonda da 4 GB fiziksel, 4 GB sanal RAM bulunuyor. Temel modelde 64 GB olarak açıklanan depolama alanı, Plus modelde 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda da 5.200 mAh kapasiteli bataryalar bulunuyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile karşılaşıyoruz.

Telefonların arka kısımlarına baktığımızda kare şeklinde dizayn edilmiş kamera kurulumlarını görüyoruz. Bu kamera kurulumları aynı değil. Bu bağlamda; temel modelde 13 MP ana kamera bulunurken Plus modelde 50 MP ana kamera yer alıyor. Telefonlardaki ikinci kameralar ise 0.8 MP çözünürlük sunuyorlar.

HONOR X5b ve X5b Plus teknik özellikleri

Ekran 6.56 inç, LCD, 90 Hz, 720p İşlemci MediaTek Helio G36 RAM 4 GB + 4 GB Depolama 64 GB (HONOR X5b)

128 GB (HONOR X5b Plus) Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP + 0.8 MP (HONOR X5b) 50 MP + 0.8 MP (HONOR X5b Plus)

Batarya 5.200 mAh İşletim Sistemi MagicOS 8.0

HONOR tarafından yapılan açıklamaya göre X5b satın almak isteyen tüketicilerin 80 dolar civarı ödeme yapmaları gerekecek. Biraz daha iyi özelliklere sahip X5b Plus'ın fiyatı ise 105 dolar civarlarında olacak.