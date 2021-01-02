Hacettepe Otomotiv Topluluğu'nun düzenlediği HOTECH etkinliği, 4 Ocak'ta YouTube üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek. Program boyunca alanında uzman konuklar, farklı sektörler hakkında konuşmalar yapacak ve katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.

2008 yılında Hacettepe Makine / Otomotiv Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan Hacettepe Otomotiv Topluluğu'nun düzenlediği HOTECH etkinliği, 4 Ocak 2021 tarihinde başlıyor. Teknolojik gelişmelerden, Huawei'nin 5G çalışmalarına ve uydu teknolojilerine kadar birçok farklı konunun ele alınacağı etkinlik, Hacettepe Otomotiv Topluluğu'nun YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Pazartesi günü 15.30'da başlayacak olan program, toplamda 3 oturum olarak düzenlenecek olup 19.00'da sona erecek. Etkinliğe katılanlar, katılım belgesinin yanında sürpriz çekilişlerden de faydalanabilecek.

HOTECH'te kimler var?

4 Ocak Pazartesi günü ilki düzenlenecek olan etkinlik toplamda üç oturumdan oluşacak. Etkinlik kapsamında 15.30 – 16.45 saatleri arasında Türksat Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörü Tayfun Dar, uydu teknolojileri ve mühendislik hakkında konuşma yapacak.

Ardından 17.00’de Huawei 5G Tasarım Mühendisi Ödül Kıvrak, '5G Radar Teknolojisi ve 5G Teknolojisinin Otonom Araçlarda Kullanımı' konularından bahsedecek. Son olarak saat 18.00'de teknoloji videolarıyla tanınan eski ekip arkadaşımız YouTuber Ekin Kollama, teknoloji dünyasının merak edilenlerini yanıtlayacak.

Hacettepe Otomotiv Topluluğu'nun YouTube kanalından canlı olarak gerçekleştirilecek etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt formunu doldurmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.