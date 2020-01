Geçtiğimiz yıl final veren Game of Thrones’tan kopmak istemeyen HBO, George R.R. Martin’in epik hikayesini spin-off dizilerle devam ettirmek istiyor. Stüdyo, Targaryen Hanedanlığı’nın kuruluşunu konu edinecek olan House of the Dragon dizisinin 2022 yılında yayınlanacağını açıkladı.

David Benioff ve D.B. Weiss ikilisinin Amerikalı yazar George R.R. Martin’in A Song of Ice and Fire adlı kitabından televizyona uyarladığı Game of Thrones, geçtiğimiz yıl arkasında asık suratlar bırakarak 8 sezonluk macerasına son noktayı koymuştu. Buna rağmen GoT evreninde hala tanıklık etmediğimiz pek çok hikaye bulunuyor.

HBO’nun George R.R. Martin ile birlikte birden fazla Game of Thrones dizisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunlardan biri olan House of the Dragon, orijinal dizinin ana karakterlerinden biri olan Daenerys Targaryen’in mensubu olduğu Targaryen Hanedanlığı’nın hikayesini anlatacak. Amerikalı yazarın Fire and Blood adlı romanına dayanan seri,izleyicileri Game of Thrones’taki zaman çizelgesinden 300 yıl önceye götürecek.

Yeni Game of Thrones dizisi, Targaryenlerin kökenine ışık tutacak

Çarşamba günü, Televizyon Eleştirmenleri Derneği'nin (Television Critics Association - TCA) Los Angeles’ta düzenlediği toplantıda Variety'ye konuşan HBO programlama şefi Casey Bloys, 10 bölümlük dizinin 2022 yılında izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Şirket, Netflix benzeri dijital yayın platformu HBO Max'te yayınlanacak olan yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon’u geçtiğimiz ekim ayında resmen duyurmuştu. Başrolünde Naomi Watss ve Josh Whitehouse’un olduğu fantastik seri, Targaryen Hanedanlığı hakkında daha önce hiç bilinmeyen sırlara ışık tutacak.

Diziyi Jane Goldman ve George R.R. Martin ortaklaşa geliştiriyordu; ancak Amerikalı yazar bir yandan uzun zamandır beklenen altıncı kitabı Winds of Winter'ı da bitirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, bir dereceye kadar House of the Dragon’un yapımına katılmayı umduğunu, eğer işler yolunda giderse Game of Thrones’un ilk dört sezonunda yaptığı gibi birkaç bölüm bile yazabileceğini belirten Martin, buna rağmen Winds Of Winter’ı bitirip teslim edene kadar hiçbir senaryo almayacağını ifade etmişti.