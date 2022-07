Game of Thrones evreninde geçecek House of the Dragon dizisinden 9 yeni fotoğraf geldi. Bununla birlikte dizideki çeşitlilik hakkında da dikkat çeken açıklama yapıldı.

Nisan 2019’da sekizinci sezonunun son bölümüyle ekranlarda final yapan Game of Thrones evreni, George R. R. Martin ve HBO’nun yeni bir projesiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen spin-off dizilerinden ilki olacak House of the Dragon, bugün yeni fotoğraflarıyla heyecanı daha da artırdı. Entertainment Weekly tarafından paylaşılan 9 yeni fotoğraf, bizleri dizinin geçeceği ortama taşıdı. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni dizinin fotoğrafları şu şekildeydi: House of the Dragon'dan 9 yeni fotoğraf: Aynı zamanda dizi ekibiyle röportaj gerçekleştiren Entertainment Weekly, kadronun çeşitliliği konusunda da açıklamalar aldı. Dizinin arkasındaki isimlerden birisi olan Ryan Condal,”birçok beyaz insanın ekranda olduğu bir başka dizi” yapmak istemediklerini belirtti. Condal, bunun yerine diziye çeşitlilik eklemeyi, fakat bunu da sonradan düşünülmüş ya da simgecilik gibi göstermeyecek şekilde yapmak istediklerini ifade etti. House of the Dragon, 21 Ağustos 2022’de yayınlanacak. Dizi, daha önce Türkiye’ye gelmeye karar veren, fakat geçtiğimiz günlerde bu planından vazgeçen HBO Max’te yayınlanacak. https://www.webtekno.com/hbo-max-turkiye-faaliyetlerini-durdurdu-h125311.html

