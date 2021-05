Bir neslin en sevdiği dizilerden birisi olan How I Met Your Mother, birçok kişiyi etkisinde bırakmayı başardı. Bizler de dizinin severlerini çeşitli açılardan yakalayabilecek kalitedeki uzun soluklu dizileri derledik.

How I Met Your Mother sevenler ya da özleyenler! Toplanın. 2014’te tartışmalı bir final bölümüyle sona eren diziyi sevenlerin özlediği dostluk ilişkileri ve kahkaha tufanlarını yeniden yaşatacak dizileri sizler için derledik.

Eğer komedi dizilerini seviyor, özellikle yabancı sitcom dizilerini yakından takip ediyorsanız listede hem bildiğiniz hem de yeni keşfedebileceğiniz yapımlar görebilirsiniz.

How I Met Your Mother sevenlere dizi tavsiyeleri:

Two And A Half Men

Black-ish

Happy Endings

New Girl

The Fresh Prince of Bel-Air

That 70’s Show

Scrubs

Brooklyn Nine-Nine

Modern Family

Community

Parks and Recreation

Seinfeld

İki kardeş ve birinin dahil olduğu 2,5 kişilik bir ekip: Two And A Half Men

Vizyon tarihi: 22 Eylül 2003 - 19 Şubat 2015

22 Eylül 2003 - 19 Şubat 2015 IMDb puanı: 7,0

7,0 Rotten Tomatoes puanı: %65

12 sezon süren bu heyecanlı komedi dizisinin zamanında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilmişliği var. Bu da diziyi tavsiye etme açısından gayet haklı bir referans oluşturuyor. Gönlünce yaşayan hedonist bir adamın hayatı kardeşi ve 10 yaşındaki oğlunun kendi yanına taşınmasıyla bambaşka bir hal alır. Romantizm, kahkaha, aile ve arkadaşlık bağları, ilişkiler, boşanma… Ne ararsanız bu dizide. Two And A Half Men, How I Met Your Mother sevenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken dizilerden.

Zekice tasarlanmış bir ırkçılık eleştirisi: Black-ish

Vizyon tarihi: 24 Eylül 2014 -

24 Eylül 2014 - IMDb puanı: 7,1

7,1 Rotten Tomatoes puanı: %92

Black-ish, sıradan bir aile ve onların gündelik hayatıyla alakalı. Dizinin adından da anlaşılacağı üzere bu komedi dizisinin tüm oyuncuları siyahi. Ailenin reisi Dre, çocuklarını beyazların hakim olduğu bir ortamda kendi kültürlerini ve köklerini benimseyecek şekilde yetiştirmeye çalışmakta ve zorlanmaktadır. Orijinal konusu ve birbirini tamamlayan karakterleri sebebiyle beğeni toplayan bu dizi, How I Met Your Mother sevenlerin alıştığı iç ısıtıcılık anlamında oldukça başarılı.

Kırsalda yaşayan bir grup sıkı dostun hikayesi: Happy Endings

Vizyon tarihi: 13 Nisan 2011 - 3 Mayıs 2013

13 Nisan 2011 - 3 Mayıs 2013 IMDb puanı: 7,7

7,7 Rotten Tomatoes puanı: %76

Happy Endings, Friends ve How I Met Your Mother ile aynı türde bir dizi. Eğer bu ikisini sevdiyseniz çok yüksek ihtimalle Happy Endings’i de seversiniz. Chicago’da geçen bu sitkom dizisinde yetişkinliği öğrenmeye çabalayan altı genç insanı izliyoruz. Bu arkadaş grubu düğünlerinin olduğu gün ayrılan Dave ve Alex çiftinin ayrılığının ardından biraz bocalar. Çünkü kendilerini bir araya getiren onlardır. Hayat karşılarına ne çıkarırsa çıkarsın ayrılmayan sıkı dostların dizisi ne yazık ki üçüncü sezondan sonra iptal edilerek hayranlarını epey üzdü.

Sevilesi karakterleriyle New Girl:

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2011 - 15 Mayıs 2018

20 Eylül 2011 - 15 Mayıs 2018 IMDb puanı: 7,7

7,7 Rotten Tomatoes puanı: %95

7 sezon süren New Girl, bitişiyle hayranlarını üzen dizilerden biri. Erkek arkadaşından yakın zamanda ayrılan Jess, üç bekar erkekle eve çıkar. Bilindik bir konusu varmış gibi dursa da New Girl’deki kurnaz espriler ve sevilesi karakterler izleyeni kolayca diziye bağlıyor.

Will Smith'li komedi dizisi:The Fresh Prince of Bel-Air

Vizyon tarihi: 10 Eylül 1990 - 20 Mayıs 1996

10 Eylül 1990 - 20 Mayıs 1996 IMDb puanı: 7,9

7,9 Rotten Tomatoes puanı: %93

Will Smith’in 90’lı yıllarda The Fresh Prince takma adıyla rapçi olarak ünlendiğini biliyor muydunuz? Ününe ün katan şeylerden biri de 6 sezon süren The Fresh Prince of Bel-Air adlı diziydi. Will Smith’i kendisi olarak izlediğimiz dizide genç Will West Philadelphia’nın zorlu sokaklarından çıkıp Kaliforniya/Bel-Air’daki lüks bir köşke taşınır ve olaylar gelişir... The Fresh Prince of Bel-Air’ı sevmek için bir sürü sebep var ama en önemlileri arasında How I Met Your Mother sevenlerin en çok özlediği eğlenmeyi sevme ve arkadaşlık temaları var.

Bir arkadaş grubunun gençlikten yetişkinliğe yolcuğuna ortak oluyoruz: That 70’s Show

Vizyon tarihi: 23 Ağustos 1998 - 18 Mayıs 2006

23 Ağustos 1998 - 18 Mayıs 2006 IMDb puanı: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes puanı: %78

That 70’s Show’da da Two And A Half Men’de de baş karakterlerden biri Ashton Kutcher. Sıkı dostlardan oluşan bir arkadaş grubunun etrafında dönen bu sıcak dizi de yukarıda bahsi geçen diziler gibi uzun soluklu. Bu dizinin How I Met Your Mother sevenlere hitap edebileceğini düşünüyoruz çünkü sanki Ted, Lily, Marshall ve Robin’in genç olduğu dönemleri izliyormuşuz gibi bir his yaratıyor. Bir arkadaş grubunun lise döneminden yetişkinliğe giden yolda yaşadıklarına tanıklık ettiğimiz bu keyifli diziye mutlaka bir şans verin.

200'den fazla bölümü ile 'arkada oynasın' dizisi: Scrubs

Vizyon tarihi: 2 Ekim 2001 - 17 Mart 2010

2 Ekim 2001 - 17 Mart 2010 IMDb puanı: 8,3

8,3 Rotten Tomatoes puanı: %83

Scrubs’ın 9 sezon sürüp 200’den fazla bölüme sahip olması bile dizi hakkında çok fazla şey anlatıyor. J.D’nin hayatını, arkadaşlık ve sevgi kavramlarının önemini nasıl anladığını izlediğimiz bu dizi iç ısıtıcılığı bakımından How I Met Your Mother ile aynı kulvarda diyebiliriz. Bu sefer mekanımız How I Met Your Mother’daki MacLaren barı değil de hastane gibi düşünebiliriz.

Hem ciddili hem komik: Brooklyn Nine-Nine

Vizyon tarihi: 17 Eylül 2013 -

17 Eylül 2013 - IMDb puanı: 8,4

8,4 Rotten Tomatoes puanı: %95

How I Met Your Mother, komediyle ciddi anları orantılı sunma anlamında çok başarılıydı. Eğer diziden beklentiniz buysa Brooklyn Nine-Nine’a şans verebilirsiniz. Dizi Brooklyn’in 99. Bölge Karakolu’nda çalışan bir grup dedektif etrafında dönüyor.

Modern bir aile ama sorunları pek öyle değil: Modern Family

Vizyon tarihi: 23 Eylül 2009 - 8 Nisan 2020

23 Eylül 2009 - 8 Nisan 2020 IMDb puanı: 8,4

8,4 Rotten Tomatoes puanı: %85

Konu olarak baktığımızda Modern Family How I Met Your Mother’dan epey farklı. Yine de keyifli vakit geçirme garantisi verme açısından oldukça benzerler. Ödüllü ve uzun soluklu bir dizi olan Modern Family, geniş bir ailenin gündelik yaşantısını ve birbirleriyle ilişkisi etrafında dönüyor. 250 bölümden oluşan bu diziyi baştan sona izleyenler genelde dizideki çocuklar için “elimizde büyüdü” hissi yaşar. Kahkahaya doyuran Modern Family, How I Met Your Mother’daki gibi yürek ısıtıcı pek çok olay sunuyor.

Şaşırtıcı sahneleri ve hikayesi ile Community:

Vizyon tarihi: 17 Eylül 2009 - 2 Haziran 2015

17 Eylül 2009 - 2 Haziran 2015 IMDb puanı: 8,5

8,5 Rotten Tomatoes puanı: %88

How I Met Your Mother ile ilgili en çok sevilen şeylerden biri, kendine has hikaye anlatma biçimi. Community’de de kesinlikle bunu görüyoruz. Greendale Üniversitesi’nde bir araya gelen bir grup uyumsuz karakterin maceralarını izlediğimiz bu dizide bolca mizah, popüler kültür referansı, şaşırtıcı çekim tercihleri bulunuyor. Mesela dizinin bölümlerinden birinini tamamı stop-motion animasyonu şeklinde.

Diplomasız avukatlık yapan ve üniversite mezunu olmaya karar veren Jeff Winger, tabiri caizse “inek” olan Annie Edison, popüler kültür sevdalısı Abed Nadir, aktivist Britta Perry, ilginç bir mizah anlayışına sahip Troy Barnes, tam bir anaç olan Shirley Bennett ve birkaç kelimeyle tanımlaması epey zor olan Pierce Hawthorne… Bir grup uyumsuz karakter derken kastettiğimiz buydu. Community’de How I Met Your Mother’da görmeye alışık olduğumuz romantik olaylar yok ama karakterlerin çeşitliliği, zaman içindeki değişimlerinin anlamlılığı, izlerken verdiği keyif, arkadaşlık ilişkileri vs. How I Met Your Mother sevenleri tatmin edecek seviyede.

Ofansif esprileri seviyorsanız: Parks and Recreation

Vizyon tarihi: 9 Nisan 2009 - 24 Şubat 2015

9 Nisan 2009 - 24 Şubat 2015 IMDb puanı: 8,6

8,6 Rotten Tomatoes puanı: %93

Sitkomların birçoğunda çok fazla alaycılık görürüz. Evet bu güzel bir komedi kaynağı ama fazlası bazen yorucu olabiliyor. How I Met Your Mother veya Friends gibi karakterlerin birbirine kötü davranmadığı dizileri seviyorsanız Parks and Recreation tam size göre. The Office’in daha az alaycı versiyonu gibi düşünülebilir. Zaten iki dizinin de yapımcısı aynı. İzlerken bağ kurduğunuz ve karakterleri “bizden biri gibi” hissettirdiği için sevilen Parks and Recreation, hayali bir kasabadaki Park ve Bahçeler Departmanı’nda çalışanları konu alıyor.

Bir televizyon efsanesi, komedi tutkunlarının ilk adreslerinden: Seinfeld

Vizyon tarihi: 5 Temmuz 1989 - 14 Mayıs 1998

5 Temmuz 1989 - 14 Mayıs 1998 IMDb puanı: 8,8

8,8 Rotten Tomatoes puanı: %89

How I Met Your Mother’dan çok daha önce sahalara çıkan ve büyük beğeni toplayan Seinfeld, sitkom sevenlerin mutlaka şans vermesi gereken yapımlardan. Komedyen Jerry Seinfeld ve Larry David tarafından yaratılan Seinfeld, Jerry, George, Elaine ve Kramer adlı karakterlerin oluşturduğu bir arkadaş grubu etrafında dönüyor. Diziyi belki de en çekici kılan şey, bu arkadaş grubunun New York City’de günlük hayatta karşılaştıkları ve yaşadıkları şeylere gösterdikleri tepkiler. Çünkü Seinfeld izlerken “bizden biri” hissi veriyor. Bu anlamda How I Met Your Mother sevenlere hitap edebilir.