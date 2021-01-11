HP, Elite Wireless Earbuds olarak isimlendirdiği kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Windows, Android ve iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabilen kablosuz kulaklık, uyarlanabilir gürültü engelleme özelliğine de sahip. Yüksek sayılabilecek fiyata sahip olan kulaklık, nisan ayında satışa çıkacak.

Saatler önce en yeni dizüstü bilgisayarları Elite Dragonfly G2 ve Elite Dragonfly Max ile karşımıza çıkan HP, şimdi de yeni kablosuz kulaklığı "Elite Wireless Earbuds"ı duyurdu. Şirketin ilk gerçek kablosuz kulaklığı olarak lanse ettiği Elite Wireless Earbuds, fiyatıyla düşündürse de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

HP tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin ilk gerçek kablosuz kulaklıkları; Windows, Android ve iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Uyarlanabilir gürültü engelleme sistemine sahip olan kulaklık, özelleştirilebilir ses ayarları ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Elite Wireless Earbuds için hazırlanan özel yazılım, bu kablosuz kulaklıkların saniyeler içinde bir cihazdan diğerinde kullanılabilir olmasını sağlıyor. Yani bir kullanıcı, bilgisayarındaki toplantıyı bitirdikten birkaç saniye sonra akıllı telefonundan müzik dinlemeye başlayabiliyor.

HP Elite Wireless Earbuds işte böyle görünüyor

HP'nin yeni kablosuz kulaklıkları, Bluetooth 5.1 desteğine sahip. En iyi ses kalitesini sunabilmek için 9,2 mm'lik neodimyum sürücüler tercih eden şirket, ürünün 20 ila 18.000 hertz (Hz) frekans aralığını desteklediğini ifade ediyor. HP, yeni kablosuz kulaklığının toplam kullanım süresine dair bir şey açıklamadı ancak 15 dakikalık şarjın 1,5 saate kadar kullanım imkanı sunacak oluşu dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

HP, Elite Wireless Earbuds ile ilgili başka bir teknik detay açıklamadı. Ancak şirket, bu kablosuz kulaklıkların Nisan 2021'de satın alınabileceğini söylüyor. Bu kulaklıklara sahip olmak için yapılacak ödeme ise 199 dolar (yaklaşık 1.500 TL + vergiler) olarak açıklandı.