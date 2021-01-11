Sahip olduğu özellikleriyle Apple AirPods Max'a rakip olabilecek yeni bir kulaklık tanıtıldı. V-Moda adlı markaya ait M-200 ANC adlı bu kulaklık, sahip olduğu dinamik sürücüler ve kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda sunmuş olduğu AirPods Max, hem sahip olduğu satış fiyatıyla hem de özellikleri ile son derece dikkat çeken bir kulaklık olmuştu. Donanım konusunda son derece iddialı olan AirPods Max’a, V-Moda adlı bir şirketten yeni bir rakip geldi.

V-Moda M-200 ANC adlı kablosuz kulaklık, Apple AirPods Max’a rakip olabilecek bir takım özelliklerle birlikte tanıtıldı. Kablosuz kulaklık, mobil uygulama desteği ve tasarım konusunda yapılabilecek kişiselleştirmeler ile birlikte, yoğun ilgi gören bir cihaz oldu.

V-Moda, M-200 ANC üzerinde kişiselleştirmelere yoğunlaşmış

M-200 ANC, 40 mm dinamik sürücülere ve JBL’in Tour One kulaklıklarında da kullanılan yüksek çözünürlüklü ses sistemi Hi-Res Audio donanımına sahip. Kablosuz kulaklık, aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yapılabilecek kişiselleştirmeler ile öne çıkıyor. M-200 ANC, mobil uygulama üzerinden 10 farklı seviyede olacak şekilde ayarlanabiliyor. Bu seviyelerin arasında ön ekolayzır ayarları da bulunuyor ve kullanıcılar bu ayarlar sayesinde gelen müziği kendi istedikleri tarzda ayarlayabiliyor.

Kişiselleştirme konusunda M-200 ANC’nin bir diğer dikkat çeken özelliği ise kulaklıkların etrafını saran alüminyum plakaların değiştirilebilmesi. Bu plakalar çıkartılıp, yine markanın kendi satmış olduğu farklı tasarıma sahip plakalar ile değiştirilebiliyor.

Kulaklıkta aynı zamanda akıllı olarak adlandırılabilecek bir takım özellikler bulunuyor. Örneğin kullanıcı sağ kulaklığın üzerini eliyle kapattığı zaman, kulaklık pasif duruma geçiyor ve kullanıcı elini kaldırmadığı sürece herhangi bir şarkı oynatmıyor. M-200 ANC’nin normal olarak nitelendirilebilecek tek özelliği ise 20 saatlik batarya süresi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak M-200 ANC’nin satış fiyatı, AirPods Max’ın biraz altında olacak şekilde, 500 dolar olarak belirlenmiş. Olur da kulaklık Türkiye’ye gelirse, satış fiyatını 5 bin TL’nin altında beklemek biraz hayal kırıklığı yaratabilir.