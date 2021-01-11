HP, Elite Dragonfly Serisi Dizüstü Bilgisayarlarını Duyurdu

HP, pek de her bütçeye uygun olmayan fiyatlarıyla bilinen Elite Dragonfly serisindeki yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. İki farklı model olarak karşımıza çıkan dizüstü bilgisayarlar, büyük ölçüde benzer özellikler sunuyor.

Bilgisayar sektörünün köklü isimlerinden HP, Elite Dragonfly serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Elite Dragonfly G2 ve Elite Dragonfly Max olarak karşımıza çıkan dizüstü bilgisayarlar; 11. nesil Intel Core işlemci, isteğe bağlı 5G, Full HD’den 4K’ya kadar ekran ve daha pek çok özellik sunuyor.

Ortak özelliklerden başlamak gerekirse; her iki modelin de 13,3 inçlik bir ekran ile geldiğini belirtelim. Ayrıca yine her iki modelde de 11. nesil Intel işlemci bulunuyor. Core i5 ve Core i7 işlemciler iki modelde de ortakken; Core i3 işlemci seçeneği yalnızca Elite Dragonfly G2’de bulunuyor.

Yeni HP Elite Dragonfly dizüstü bilgisayarlar, büyük ölçüde benzer özelliklere sahipler

Elite Dragonfly G2 ve Elite Dragonfly Max’teki diğer ortak özellikler arasında ise 32 GB’a kadar RAM, 2 TB’a kadar M.2 SDD, USB 3.1 şarj girişi, iki adet USB Type-C Thunderbolt 3 girişi, tek bir HDMI 1.4b girişi ve nano SIM girişi yer alıyor.

Elite Dragonfly G2 ile Elite Dragonfly Max’in birbirlerinden ayrıldıkları asıl nokta ekran ve web kamera çözünürlüğü. Elite Dragonfly Max’te yalnızca 1920 x 1080 piksel Full HD bir ekran bulunurken; Elite Dragonfly G2’nin 4K ekran seçeneği de bulunuyor. Bununla birlikte Dragonfly G2’de 1,2 MP olan web kamera, Dragonfly Max’te 5 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Hem Elite Dragonfly G2 hem de Elite Dragonfly Max’in 5G bağlantı destekli versiyonları da bulunuyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu seçenekler tüm ülkelerde satışa sunulmayacak. HP, Elite Dragonfly serisinin yeni modelleri için bir fiyat etiketi açıklamasa da başlangıç fiyatının 1.500 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.