HTalks olarak bilinen yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, Twitch'ten geçici süreliğine ban yedi. Ünlü yayıncı, bu kararın ardından yayınların YouTube'dan devam edeceğini duyurdu.

Gerçek adı Hasan Arda Kaşıkçı olan “HTalks”, Twitch’te yaptığı eğlenceli yayınlarıyla tanınıyordu. Türkiye’deki en popüler yayıncılardan biri olarak nitelendirilebilecek yayıncı, Twitch’te 148 binden fazla takipçiye sahipti.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda sevilen yayıncıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Twitch, “HTalks” kanalını platformdan banladı.

Twitch, “HTalks” hesabını geçici süreliğine askıya aldı

“HTalks”ın Twitch sayfasına girildiğinde, “Bu kanal, Twitch’in Topluluk İlkeleri veya Hizmet Koşullarının ihlali nedeniyle geçici olarak hizmet dışı” ifadeleri karşımıza çıkıyor. Geçici süreliğine olan askıya alma kararının nedeni ise bilinmiyor.

Htalks, YouTube kanalından yayın yapacağını açıkladı

Öte yandan Kaşıkçı, X (Twitter) üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Bu akşamdan itibaren YouTube’da yayındayız.” ifadeleri kullanıldı ve Twitch yerine YouTube üzerinden yayın yapılacağı görüldü.