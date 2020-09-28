HTC, Katlanabilir Ekranlı Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

HTC'nin katlanabilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Onaylanan bir patentle gün yüzüne çıkan telefon, dikey yönde katlanabilme yeteneğine sahip olacak gibi görünüyor. HTC ise şu an için bu telefonla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Son yılların unutulan teknoloji üreticilerinden HTC'nin, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne 31 Aralık'ta sunulan bir patentin onaylanması, şirketin katlanabilir ekranlı bir telefon geliştirdiğini gözler önüne seriyor. Patent verilerine göre HTC, dikey olarak katlanabilen bir telefon tasarlamaya çalışıyor.

HTC'nin onaylanan patentine yakından baktığımızda, telefonun katlanmasını sağlayan menteşelerin cihaz dışında olduğunu görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse bu da telefonu olması gerektiğinden daha kaba göstermiş. Ayrıca bu akıllı telefon, dışa doğru katlanabilen yapısıyla kullanıcılara, katlandığında her tarafı ekran olan bir cihaz sunacak gibi görünüyor.

HTC'nin katlanabilir ekranlı telefon patenti işte böyle görünüyor

HTC'nin patentlediği katlanabilir ekranlı telefonun teknik özellikleri bilinmiyor. Ancak şirketin bu telefonu üst düzey teknik özelliklerle donatması muhtemel. Ayrıca bu patent, telefonun hiçbir tuşunun fiziksel tuşunun olmadığını gösteriyor. Eğer patent sadece telefonun katlanabilir yapısı için sunulduysa, fiziksel tuşları bu yüzden de göremiyor olabiliriz.

HTC'nin yeni akıllı telefonunun geleceği şu an için belirsizliğini koruyor. Şirket, patentini onaylattığı bu telefonu ticari bir ürün haline getirebilir. Ancak işler planlandığı gibi gitmezse HTC, bu tür bir üründen vazgeçebilir. Tüm bu bilinmezler ise HTC'nin yapacağı açıklamalarla gün yüzüne çıkacak. Bu açıklamaların ne zaman yapılacağı da şu an için bilinmiyor.