Ready Player One filmi, The Oasis konseptiyle kitap ve film forumlarında fazlaca konuşuluyor. Bunun üzerine The Oasis konseptini gerçekleştirmeye çalışan HTC, HTC Vive kullanıcılarına bu ay Planet Ludus tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor.

Planet Ludus, HTC’nin VR oyuncularını birleştireceği bir sanal gerçeklik merkezi planı olarak karşımıza çıkacak. 5 ila 10 saat arası bir VR tecrübesi sunmayı amaçlayan Planet Ludus, oyunlar ve 360 derece tecrübeler ekleyerek bu süreyi dört katına çıkarmayı planlıyor. Şu an için Jam Studio adında bir DJ simülasyonu, Operation Apex adı altında bir dalış simülasyonu, Mars Odyssey isimli interaktif Mars gezisi ve Amazon Odyssey adında bir Amazon yağmur ormanı turunu bünyesinde barındırıyor. İLGİLİ HABER HTC, İlk Ready Player One VR Uygulamalarını Başlattı HTC sürekli olarak daha kaliteli ve yeni içerikleri bünyesine eklemeye çalışıyor olsa da sanal gerçeklik ortamındaki rekabet fazlasıyla kızışmış durumda. Filmin çıkışıyla beraber başka şirketler de kullanıcıların VR ile daha uzun vakit geçirmeleri için farklı sanal gerçeklik merkezlerini duyurmuşlardı. Sanal gerçeklikte önde olmasının yanı sıra filmin insanlara VR aldırmayı özendirmesinden dolayı HTC Vive birkaç adım daha önde duruyor. Şu an için fiyat bilgileri gibi detaylar elimizde yok ancak Planet Ludus fazlasıyla yeni bir içerik olduğu için insanların bir anda satın alacağı bir proje gibi durmuyor. Vive kullanıcılarının Ekim ayında projeyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları bekleniyor ancak fazla bir detay verilmediği için projenin Viveport’ta mı yayınlanacağı yoksa ayrı bir uygulama olarak mı satılacağı hala merak konusu.

