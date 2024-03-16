Huawei'nin 720 kW güç çıkışına sahip, saniyede 1 km menzil kazandırmayı vadeden sıvı soğutmalı şarj istasyonları, İstanbul'a kurulmaya başlandı. Enerjisa ve Zebra ortaklığında yıl sonuna kadar 50 istasyon kurulması hedefleniyor.

Otomotiv endüstrisi, dünya çapında bir elektrikli otomobil dönüşüm sürecine girmiş durumda. Her ne kadar üreticilerin son açıklamaları, şirketlerin içten yanmalı motorlara tamamen veda edip sadece elektrikli otomobiller satışa sunmaktan en azından önümüzdeki 10 yıl için vazgeçmeye başladıklarını gösterse de önümüzdeki 15-20 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillere veda edeceğimiz kesin gibi görünüyor. İçten yanmalı otomobiller demiyoruz çünkü bazı üreticiler, hidrojen yakıtlı otomobilleri de geleceğin bir parçası görüyor.

Elektrikli otomobiller konusunda hala iki büyük sorun bulunuyor. Birincisi, düşük menzil mesafesi. İkincisi ise fazlasıyla uzun şarj süresi. Öyle ki elektrikli otomobilinizi evinizin otoparkında şarja takmak gibi bir hata(!) yaparsanız 8-10 saat gibi şarj süreleri görebiliyorsunuz. En iyimser senaryoda bile elektrikli otomobillerin istasyonlarda 30-45 dakika şarj olması gerekiyor ki bu kez de elektrikli otomobillerin yakıt ücreti avantajı neredeyse ortadan kalkıyor.

Şarj için saatlerce bekleme devrini bitirecek

Huawei, bu şarj sorununa çözüm arayan şirketlerden biri ve şimdi, 720 kWlık FusionCharge sıvı soğutmalı şarj istasyonlarını Enerjisa ve Zebra ortaklığında Türkiye'de kurmaya başladı. IT Home tarafından paylaşılan bilgilere göre 2024 yılı sonuna kadar 50 adet FusionCharge'ın sürücülerin hizmetine açılması planlanıyor. Huawei'nin FusionCharge için "bir fincan kahve ile tam şarj" iddiasında bulunduğu söyleniyor. Yani FusionCharge'ın yaklaşık 10 dakikada tam şarj vadettiği söylenebilir. Tabii bunun için şarj edilen elektrikli otomobilin teknolojiyi desteklemesi de gerekiyor.

İstanbul Ataşehir’de başlayan pilot çalışmanın, öncelikli olarak Enerjisa Üretim’in rüzgar santrali yatırımlarının bulunduğu bölgeler ve şehirlerde yaygınlaşması planlanıyor. Yeni nesil istasyonlarda 1 saniyede 1 kilometre menzil hedefi ile hizmet verecek. Yeni kurulacak olan Charging Hub’lar, müşterilere market, cafe ve dinlenme alanı gibi sosyalleşebilecekleri alanlar da sunacak. Charging Hub’ın çatısı tamamen güneş panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini üreten bir model olarak öne çıkacak. Charging Hub için yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen elektrikten yeşil enerji sertifikası da sağlayacak.

Şarj ihtiyacının büyük kısmı, güneş enerjisiyle karşılanacak

Geliştirilen teknolojik altyapı, iş ortağı Zebra Elektronik dağıtıcıları ile sadece binek ve SUV araçların şarjlarıyla sınırlı olmayıp, hafif ticari ve ağır ticari segmentlerdeki araçların da hızlı şarj edilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri ile entegre edilebilen yüksek hızlı şarj altyapısı sayesinde şarj gücü ihtiyaca göre dinamik olarak ayarlanabilecek ve dağıtıcılar arasında paylaşılabilecek.

Bu sayede şebeke kullanımı azalacak ve şarj eş zamanlılığı önemli ölçüde artacak. 10 yıl kullanım ömrüyle yüksek verimli, hızlı ve güvenilir şarj imkanı sağlayan FusionCharge sıvı soğutmalı güç ünitesi, artan elektrikli araç penetrasyonu ile oluşan beklenmedik şebeke yüklenimlerinin önüne geçecek.